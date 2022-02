Sandra Cuevas respondió a Claudia Sheinbaum: “Basta de persecución política”

Sandra Cuevas fue denunciada por presuntamente haber agredido a dos policías (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas Nieves pidió en sus redes sociales a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que detuviera la “persecución política” por las denuncias de robo y abuso de autoridad emitidas en su contra.

Esto debido a que Cuevas fue denunciada por dos agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a los que presuntamente mantuvo secuestrados en su oficina y donde los habría agredido el pasado 11 de febrero. Por este motivo la alcaldesa de la coalición Va Por México fue citada el 24 de febrero para la audiencia inicial en la que se le acusaría formalmente, sin embargo, esta no se presentó.

“Te voy a demostrar a ti y a tus policías que las acusaciones que hacen en mi contra son falsas y son un montaje. ¡Basta de persecución política!” escribió la alcaldesa en su perfil de Twitter.

Cuevas ha sostenido que hay irregularidades en la forma en la que se ha llevado su proceso pues no fue notificada formalmente de las indagatorias en las que está involucrada, además de la supuesta rapidez con la que fue elaborada la carpeta de investigación en su contra, ya que este procedimiento puede llevar de dos a cuatro meses y en su caso estaba lista en 11 días.

La Fiscalía respondió que ni la alcaldesa ni su representante legal asistieron personalmente a pedir información de su proceso (Foto: Twitter/@SandraCuevas)

De igual forma el 16 de febrero la Alcaldía de Cuauhtémoc notificó que hubo una violación del debido proceso de la titular y al no ser informada “seguirá en su trabajo de gobierno”, ya que Cuevas no había podido acceder a la carpeta en su contra. A lo que la FGJCDMX recalcó que la alcaldesa no había solicitado la información ni en persona ni a través de su representante legal.

De igual forma destacó el 19 de febrero que los registros de investigación serán presentados a la persona imputada y su defensa una vez que “se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa”.

La audiencia fue solicitada de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía por la probable comisión de los delitos por robo y abuso de poder que “fueron denunciados por dos mandos de la Policía Auxiliar (PA), ante el agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto”. Y que por el aplazamiento corrió traslado, es decir que hizo de conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes.

Sandra Cuevas señaló a Claudia Sheinbaum que las denuncias son un montaje y una persecución política (Foto: CDMX)

De acuerdo con la denuncia de los policías, fueron llamados con urgencia para presentarse a una junta respecto a la ampliación del servicio de vigilancia. Los oficiales llegaron a la oficina de la alcaldesa en la que estaban también la Directora de Mercados y Vía Pública, así como el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Ahí los retuvo durante una hora, los privó de sus radios y los agredió.

De acuerdo con los reportes fueron extraídos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando fueron llamados por un compañero que se encontraba fuera de las oficinas. Los oficiales arribaron al lugar y sacaron a los dos policías entre forcejeos para sacarlos de las instalaciones. Después presentaron sus denuncias en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro.

La audiencia de Sandra Cuevas fue pospuesta para el lunes 28 a las once horas.

