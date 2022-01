Ex asesor de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc fue detenido por abuso sexual de su hija

Alejandro "N" fue denunciado por su hija en octubre del 2021 (Foto: FGJCDMX)

Alejandro “N”, ex colaborador de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por autoridades capitalinas, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó sobre la detención del presunto responsable por el delito de corrupción a menores, la cual se llevó a cabo en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Una vez que se logró su ubicación, los detectives acudieron a la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, donde el hombre fue notificado de la orden judicial vigente”, informó la fiscalía, y añadió:

“Tras la lectura de sus derechos constitucionales, el individuo fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió”, se leyó en el comunicado.

La carpeta de investigación en contra del sujeto de 40 años se inició en octubre del 2021, pues su hija lo denunció ante las autoridades por haber abusado de ella en diversas ocasiones, ante cual la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJ inició las indagaciones correspondientes.

La alcaldía que gobierna Sandra Cuevas se deslindó del acusado (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Alejandro “N” fue nombrado como director de Enlace Empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc tras la llegada de Sandra Cuevas a la administración de la demarcación, puesto en el que se desempeñó hasta el 15 de enero pasado, así lo informó la oficina de comunicación social de la funcionaria:

“A la fecha, el C. Alejandro Esparza no presta ningún servicio para la alcaldía Cuauhtémoc. El señor Alejandro Esparza no trabaja en la alcaldía desde el pasado 15 de enero. Esta persona está en un proceso judicial bajo los principios de presunción de inocencia y la alcaldía Cuauhtémoc es ajena al tema por lo que no intervendrá en lo absoluto”, informó la alcaldía.

El presunto culpable fue detenido el 26 de enero, mismo día en el que se dio a conocer el arresto de Patric “N”, uno de los dos presuntos implicados en el feminicidio de Fernanda, una estudiante de Morelia de 17 años, quien fue secuestrada y asesinada el 31 de octubre del 2021.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó del arresto, el cual fue realizado mediante un operativo conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), y en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro de Michoacán y Jalisco (UECS).

Patric "N" habría sido cómplice de Eric "Y" (Foto: SSPC)

“Fue mediante una solicitud de colaboración realizada a la UECS jalisciense como se logró dar cumplimiento al mandamiento judicial en contra de Patric “N” de 20 años, acusado del secuestro y asesinato de una joven de 17 años en octubre pasado”, señaló la dependencia.

Patric habría actuado en complicidad con Eric “Y”, quien era un compañero escolar de Fernanda y amigo cercano, pues ambos acudieron a una reunión el pasado 31 de octubre en Morelia, celebración de la cual sustrajeron a la víctima y la trasladaron a una casa en las afueras de la entidad.

Desde el teléfono celular de Fernanda, los feminicidas trataron de negociar el pago de un rescate con su familia, pues exigían una fuerte cantidad de dinero por liberarla, situación que se “salió de control” y decidieron terminar con la vida de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno baldío días después.

SEGUIR LEYENDO: