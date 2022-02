El youtuber Alex Tienda denunció que le robaron su computadora mientras durante la invasión de Rusia a Ucrania

Su ausencia en las redes sociales ha ocasionado que sus seguidores estén preocupados por su bienestar al estar expuesto en Ucrania.

El creador de contenido en Youtube, Alex Tienda, compartió a través de su cuenta de Twitter que alguien tomó posesión de su computadora portátil en el marco del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El mexicano se encuentra en territorio ucraniano para lo que, en primera instancia, era documentar la situación de primera mano.

Mediante un breve mensaje, Tienda explicó que durante su traslado de la capital Kiev a Kramatorsk, ciudad ubicada en el epicentro de los hechos, dejó en su habitación de hotel parte de su equipaje y herramientas de trabajo. Todo ello con la idea de regresar días más tarde tras su incursión.

No obstante, ante la avanzada del ejército ruso en el país la situación ha dado un giro a todo plan pensado. El youtuber se encuentra en camino a la frontera con Polonia para poder salir por allí, según el último reporte brindado por él mismo. Es decir, regresar a Kiev ya no es una opción.

En el contexto que atraviesa aquella región de Europa, es presumible que el mexicano se haya resignado a no volver a tener sus pertenencias de vuelta tales como su laptop, disco duro, ropa y demás accesorios. Sin embargo, al hacer pública la situación hizo denotar indicios de su molestia.

Foto: Twitter @AlexTienda

Críticas

Alex Tienda ha sido cuestionado debido a su presencia en Ucrania para hacer contenido. Los señalamientos han girado entorno a qué papel desarrolla durante su estancia en el conflicto, y por qué cuando miles de familias fueron desplazadas de sus ciudades o buscan salir del país, él decidió adentrarse sin haber tenido una formación como corresponsal de guerra.

“Viajas con acreditación de prensa? Si no, lo que estas haciendo es una irresponsabilidad muy grande solo por ganar fama… además los hashtags de apoyo a uno de los lados en tus redes te quitan credibilidad…”, escribió el usuario @alguwar.

Sin embargo, parte del contenido que caracteriza el canal de Tienda se centra en visitar países, regiones y ciudades con un contexto social y político complicado. Entre sus vídeos se puede encontrar series sobre sus visitas a Corea del Norte, Venezuela o Afganistán.

“Es cierto, yo no soy ‘periodista’ ni ‘corresponsal’. No tengo una credencial y para algunos solo soy ‘un YouTuber’ dispuesto a hacer ‘lo que sea’ por unos likes. Pero algo que siempre he tenido es pasión por lo que hago. Y agradezco a todos los que saben que yo no viajo con el fin de perseguir una tendencia, morbo o unos likes”, escribió en defensa propia.

El youtuber ingresó a Ucrania antes de la invasión de Rusia. En un vídeo explicó que su intención era de estar presente en la región del Donbás para documentar las tensiones entre naciones. Dijo ser consciente de la situación cuando tomó la decisión de viajar sin boleto de regreso, pues su aerolínea suspendería operaciones.

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the armoured personnel carrier BTR-80 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

El punto de inflexión fue el reconocimiento por parte de Vladimir Putin a Donetsk y Lugansk como Repúblicas Independientes. Desde entonces, junto a la aprobación de una “operación militar especial” por parte de fuerzas rusas en apoyo a los grupos separatistas, desató la guerra.

En sus historias de Instagram, Alex Tienda dio fe de los primeros ataques reportados en el este ucraniano. Desde entonces, el mexicano ha tomado rumbo hacia el oeste abandonando finalmente la zona del conflicto.

