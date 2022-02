Colectivos encontraron restos de cuerpos humanos cerca de juegos infantiles en Jalisco

"Colectivos encuentran restos de cuerpos humanos cerca de juegos infantiles en Jalisco"

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hallaron una fosa clandestina con restos humanos junto a una zona con juegos infantiles en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Integrantes de Jóvenes Buscadores y Madres Buscadoras dieron a conocer sobre los descubrimientos mediante sus cuentas de Twitter en lo que fue su tercer día de actividades en el estado.

“Nuestros niños juegan sobre tumbas clandestinas, el umbral de la tragedia de Jalisco que no nos es ajeno y salta a la vista de todos, con muy escasos metros de distancia de viviendas y de un parque recreativo infantil”, se lee en una de las publicaciones que se acompaña de una foto.

Según testimonios de brigadistas, fue mediante una llamada que se dio aviso de la posible existencia de los cuerpos en el lugar. El colectivo arribó acompañado de elementos de la Fiscalía y Policía Estatal, así como de la Comisión Local de Búsqueda. Una vez en el lugar y tras la confirmación de los restos, las autoridades acordonaron el área y comenzaron con los respectivos trabajos de levantamiento.

“En el día un parque de diversiones para niños, en las frías noches se convierte en el cementerio clandestino de miembros de la delincuencia. Hemos localizado al menos dos osamentas en un parque de diversiones”, escribió la cuenta de Jóvenes Buscadores.

Desconfianza de Alfaro

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, realizó declaraciones que causaron controversia a la llegada de los colectivos a la entidad. El funcionario pidió tener precaución con los intereses que estos podrían tener en la agenda pública, así como de su origen.

“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo pedí a la Fiscalía Especial en Personas de Desaparecidas y al Comité Local de Búsqueda que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, dijo ante los medios.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras, señaló que los comentarios del mandatario era una estigmatización a las labores realizadas por el colectivo y anunció una reunión con él para aclarar los hechos.

“No venimos a buscar ningún fin político, no venimos a pedirle, ni quitarle nada a nadie. Venimos apoyar a las víctimas, venimos a buscar a desaparecidos porque no habido el apoyo suficiente por parte de las autoridades, entonces venimos a pedirle al gobernador en lugar de las palabras que usó tan dolorosas para nosotros”, respondió Flores.

Según datos oficiales del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, existe un total de 11,180 personas desparecidas en la entidad. De esta cantidad, 9 mil 878 casos son de hombres (88.35 %) y mil 302 de mujeres (11.64 %).

“Para el gobierno este es un tema de la mayor relevancia. Definitivamente fue una reunión muy positiva que me deja claro que hablando de frente es como nos podemos entender mejor todas y todos”, dijo Alfaro tras la plática con integrantes de los colectivos.

Actualización:

Este viernes 25 de febrero, Jóvenes Buscadores ha anunciado que durante las actividades del día han encontrado restos de huesos, presumiblemente humanos, en tres casas ubicadas en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco.

