Fernández Noroña criticó a Margarita Zavala por declaraciones sobre caso Guardería ABC: “No sea ignorante”

Fernández Noroña le pidió a Zavala hablar del tema en la Cámara de Diputados (Fotos: Twitter @barbon_tatuado // Archivo Infobae)

El polémico diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, criticó a la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, por sus declaraciones sobre el caso de la Guardería ABC y la presión que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) ejerció contra el entonces ministro Arturo Zaldívar.

A través de su cuenta de Twitter, la esposa del exmandatario respondió a los señalamientos del hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el pasado 22 de febrero, durante durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, recordó cuando fue obligado a modificar su proyecto de sentencia.

De acuerdo con Zavala, todo lo dicho por Zaldívar es una mentira, por lo que en un hilo de Twitter se dedicó a desmentir sus declaraciones y dar a conocer su versión de los hechos, pues por defender a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (OMSS), presuntos familiares de la panista, se habría llevado a cabo la presión desde Los Pinos.

Ante este mensaje, Fernández Noroña utilizó las redes sociales para cuestionar a la legisladora blanquiazul y mencionarle que se abordará el tema en la Cámara de Diputados para que tenga la oportunidad de declarar ante la nación.

El legislador petista no dejó pasar la polémica del caso de la Guardería ABC para hacerse presente en redes sociales (Foto: Twitter)

“Todo erario es público, no sea ignorante compañera diputada. Por otra parte, abordaremos el tema en la agenda política, ahí tendrás oportunidad de aclarar las cosas de cara a la nación desde la máxima tribuna”, escribió el petista.

Posteriormente, también agregó a Felipe Calderón a su discusión y, en otro tuit relacionado con el caso de la Guardería ABC, afirmó que “no fue presidente, usurpó la presidencia. ¿Verdad Tomandante? #ABC”.

Finalmente, le solicitó declarar al respecto, pues la opinión de Margarita Zavala la conocerá en la tribuna. Hasta el momento, ninguno de los dos han respondido a los mensajes de Fernández Noroña, pero se espera que Calderón otorgue alguna aclaración sobre este caso que, en su tiempo, fue denunciado también por algunos periodistas y comunicadores.

Ministro Zaldívar recordó presión de AMLO

Durante la presentación del libro, el ministro Zaldívar rememoró cuando el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia: no apoyaban su decisión, ya que entre los funcionarios del IMSS señalados había familiares de la primera dama.

Arturo Zaldívar aseguró que Felipe Calderón lo presionó para modificar su proyecto de sentencia (Foto: Justicia Tv)

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (...) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, recordó Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de estado, por lo que no acataría la orden.

Asimismo, contó que su proyecto fue bien recibido en la corte el primer día, pero de inmediato se inició una “Operación de Estado” para denostar el proyecto, atacar a Zaldívar y afirmar que el documento fue realizado por la abogada Ana Laura Magaloni Kerpel.

Horas después de emitir este mensaje, comenzaron a surgir las respuestas, críticas y apoyos. Después de Margarita Zavala siguieron la académica Denise Dresser, Julen Rementería (coordinador del PAN en el Senado) y hasta el propio Ricardo Monreal, quienes cuestionaron el momento en el que Zaldívar emitió las declaraciones.

Mientras que en su defensa salieron Epigmenio Ibarra y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ambos reprobaron la supuesta actitud de Felipe Calderón y su imposición sobre el caso de la Guardería ABC.

