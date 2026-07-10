México

Bélgica, tierra de retos para Checo Pérez en la Fórmula 1

El Gran Premio de Spa-Francorchamps será la siguiente parada del piloto mexicano, quien ha vivido capítulos intensos en este trazado

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Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de Bélgica 2022. Foto: @SChecoPerez
Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de Bélgica 2022. Foto: @SChecoPerez

Sergio Checo Pérez utiliza esta semana para revisar a detalle las condiciones que han hecho del auto Cadillac un modelo difícil de ayudar a conseguir sus primeros puntos de la temporada 2026 de la Fórmula 1,

En el Gran Premio de Bélgica, lugar que afronta desafíos cada que compite en el circuito de Spa-Francorchamps el piloto mexicano apunta a otro fin de semana de carreras y con el mismo enfoque de terminar dentro de los diez mejores para obtener unidades que mejore la posición de Cadillac en el Campeonato de Constructores.

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Además, puntuar en la Fórmula 1 se traduce en millones de dólares que servirán al equipo estadounidense al término del año. Es por eso que Bélgica, una nación que ha visto competir a Sergio Pérez desde su debut en 2011, podría ser una buena oportunidad para firmar su mejor resultado del 2026.

Checo Pérez reconocerá esta pista tras representar a equipos diferentes de la Fórmula 1, tales como; Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing. Ahora con el debutante Cadillac el tapatío volverá al asfalto de Spa-Francorchamps luego de tomar un año sabático.

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Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026
Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026 (X / Sergio Pérez)

En aquel lugar el mexicano ha vivido episodios difíciles y también espectaculares que serán revividos rumbo a su siguiente participación en el Gran Premio de Bélgica, dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

  • 2012: Accidente en la primera vuelta

En el GP de Bélgica de aquel 2012, Sergio Pérez se vio obligado a abandonar en la primera vuelta por un accidente múltiple provocado por Romain Grosjean, quien chocó con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, el mexicano también resultó afectado.

  • 2016: Remontada y sexto lugar

En la temporada 2016, Checo Pérez arrancó desde la décima posición y logró finalizar sexto con Sahara Force India, tras una carrera con varios incidentes y adelantamientos en el trazado de Spa-Francorchamps.

  • 2018: Lucha intensa con Esteban Ocon

En 2018, Pérez Mendoza y su entonces coequipero Esteban Ocon protagonizaron una batalla interna en Sahara Force India, peleando rueda a rueda en la primera vuelta y logrando ambos terminar en los puntos. Checo finalizó quinto tras una gran salida y consistencia en carrera.

  • 2022: Carrera de recuperación

En la campaña 2022, Checo partió desde la segunda fila, perdió posiciones al principio, pero recuperó terreno y terminó en segundo lugar, marcando el doblete para Red Bull Racing junto al neerlandés Max Emilian Verstappen.

  • 2023: Podio y segunda posición

Sergio Pérez regresó al podio en Spa-Francorchamps terminando en la segunda posición, sólo detrás de Max Verstappen. Al conseguir una buena salida, adelantó al monegasco Charles Leclerc y se mantuvo en competencia a lo largo de la carrera.

Aunque la diferencia con su excompañero fue notoria, el desempeño del jalisciense fue considerado de forma positiva por la prensa internacional, sobre todo por el regreso al pódium de triunfadores tras varias carreras complicadas ese año.

  • 2024: Récord de vuelta rápida en Bélgica

En la edición del 2024, Checo Pérez arrancó desde el segundo sitió tras una penalización a Max Verstappen. Aunque perdió lugares y terminó séptimo, salvó su domingo en el Gran Premio de Bélgica marcando el récord de vuelta rápida en el último giro con un tiempo de 1:44.701.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1

Sergio Pérez sufrió sanción en la carrera sprint
Sergio Pérez compite en una carrera de la Fórmula 1 (X / Sergio Pérez)
  1. Gran Premio de Australia: 16º sitio.
  2. Gran Premio de China: 15º puesto.
  3. Gran Premio de Japón: 17º posición.
  4. Gran Premio de Miami: 16º espacio.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º nivel (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º cupo.
  8. Gran Premio de Austria: 21º escalón.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º asiento.

¿Cuándo será el Gran Premio de Bélgica?

La carrera en Spa-Francorchamps está programada para el domingo 19 de julio en punto las 7:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana) Será la décima carrera a festejar en el campeonato 2026 de la Fórmula 1.

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