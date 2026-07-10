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Embajada de Noruega “adopta” a afición mexicana en el Mundial por el cariño a sus compatriotas y a Erling Haaland

Los vikingos “reclutaron” a refuerzos, reconocieron la pasión de los mexicanos pese a que el Tri ya fue eliminado en octavos de final

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Embajada de Noruega "adopta" a afición mexicana (IG/ @noruegaenmexico)
Embajada de Noruega "adopta" a afición mexicana (IG/ @noruegaenmexico)

México terminó su participación en el Mundial 2026, luego de que la Selección Nacional fue eliminada ante Inglaterra y concluyeron los partidos programados en las ciudades sedes del país, la afición tricolor se quedó con un sentimiento de tristeza al ya no tener motivos para seguir con las celebraciones mundialistas en las calles de la capital como en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Sin embargo, el ambiente festivo y la calurosa bienvenida que se les dio a la afición extranjera provocó una reacción en la embajada de Noruega, pues adoptaron a los aficionados mexicanos. A días de que se realice el Noruega vs Inglaterra, la embajada emitió un mensaje en el que agradeció el recibimiento del público mexicano a los noruegos.

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En la Embajada de Noruega nos emociona mucho ver el apoyo de nuestros amigos mexicanos a nuestra selección. Ahora no solo nos unen los tacos y el bacalao, sino también nuestra pasión por el fútbol”, fue parte del mensaje que emitieron en un video difundido en sus redes sociales.

Personal de la embajada de Noruega agradeció el recibimiento de la afición mexicana a compatriotas que visitaron la CDMX durante el Mundial 2026 e invitaron a apoyar el Noruega vs Inglaterra (IG/ @noruegaenmexico)

Embajada de Noruega “adopta” a afición mexicana

En el mensaje que enviaron los diplomáticos de Noruega en México, agradecieron al público mexicano y los invitaron a unirse para apoyar al equipo de Erling Haaland en su duelo por el pase a la semifinal del Mundial 2026, partido en el que se enfrentará a la Inglaterra de Harry Kane.

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Gracias por unirse a nuestra afición y bienvenidos. Estamos seguros de que nuestro equipo hará todo lo posible para no defraudar a México. El sábado rememos juntos”, expresó la embajada.

México se despide del Mundial 2026: el Tri agradece a la afición

La Selección Mexicana publicó un video en sus redes sociales para agradecer a la afición tras su participación en el Mundial 2026, después de que el equipo se despidió del torneo el domingo 5 de julio con una derrota 2-3 ante Inglaterra.

México se despide del Mundial 2026: el Tri agradece a la afición (REUTERS/Paola Garcia)
México se despide del Mundial 2026: el Tri agradece a la afición (REUTERS/Paola Garcia)

El mensaje circuló la noche del miércoles 8 de julio de 2026 y reunió frases breves de futbolistas como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Gilberto Mora. En el clip, Ochoa expresó: “Gracias por acompañarnos”, mientras Jiménez agregó: “Gracias por estar con nosotros”.

En la misma publicación, la cuenta oficial de la Selección Nacional de Futbol escribió: “¡Gracias! Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso. Sigamos juntos, todos somos México“.

Por otra parte, el Comité Organizador de la Ciudad de México informó que el FIFA Fan Festival en el Zócalo superó los dos millones de visitantes hasta el 6 de julio de 2026, una cifra que marca récord de asistencia durante el Mundial 2026. El dato se conoció mientras México quedó eliminado del torneo tras caer ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Las autoridades convocaron a seguir asistiendo para ver sin costo los duelos decisivos de la Copa del Mundo en las pantallas instaladas en el Zócalo (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Las autoridades convocaron a seguir asistiendo para ver sin costo los duelos decisivos de la Copa del Mundo en las pantallas instaladas en el Zócalo (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Comité Organizador de la FIFA Fan Fest informó que la Plaza de la Constitución se consolidó como punto de reunión para aficionados mexicanos y extranjeros gracias a las transmisiones, espectáculos, actividades familiares y experiencias culturales ofrecidas en las últimas semanas. Aunque la Selección Mexicana ya no disputará los partidos restantes, la agenda del Fan Fest continuará en el centro de la capital.

Las autoridades convocaron a seguir asistiendo para ver sin costo los duelos decisivos de la Copa del Mundo en las pantallas instaladas en el Zócalo, según el propio Comité Organizador de la Ciudad de México. La fase de Cuartos de Final inició este jueves con el partido Francia vs Marruecos.

Para este viernes 10 de julio, el Comité programó el encuentro España vs Bélgica a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El sábado 11 de julio se juegan Noruega vs Inglaterra a las 15:00 y Argentina vs Suiza a las 19:00.

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