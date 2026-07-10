Javier Aguirre ya tiene nuevos “pretendientes” tras su paso por la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Tras dirigir a México en el Mundial 2026 y ceder el mando a Rafael Márquez, Javier Aguirre analiza su futuro. (AFP)

Apenas cuatro días después de cerrar su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana con la eliminación 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, Javier Aguirre ya tiene pretendientes.

Y es que a pesar de que el técnico mexicano aseguró que su fase había llegado a su fin, ya hay quienes buscan sacarlo de su planeado retiro. La Federación de Futbol de Corea del Sur es una de las que anda en su búsqueda con miras al Mundial 2030, según reportó el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Además, ya habría rechazado otra oferta del club saudita Al-Ittihad.

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Aguirre analiza la posibilidad de retirarse tras 30 años como director técnico, pero las ofertas no paran. Antes de decidir, planea tomarse un periodo de descanso y analizar la situación junto a su familia.

Javier Aguirre vivió su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

“Ya rechacé una oferta muy jugosa en el futbol de Arabia Saudita. En este momento no lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia por ahí, llevar a mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa”, dijo el técnico a medios de comunicación.

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De acuerdo con Fox Sports, la federación coreana planea un contacto formal con Aguirre en los próximos días para conocer su postura. Corea del Sur quedó último en el Grupo A del Mundial 2026, el mismo grupo que ganó México, y busca un estratega experimentado para reestructurar su proyecto.

Aguirre ya conoce Asia

No sería la primera vez que Aguirre trabaja en Asia. Entre 2014 y 2015 dirigió a la selección de Japón, con un saldo de seis victorias, dos empates y dos derrotas en 10 partidos. Fue destituido tras el escándalo por presunto amaño de partidos en España. Después dirigió al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, donde ganó la Copa de Liga y la Copa Presidente.

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El vínculo con Lee Kang-in, figura de Corea del Sur a quien Aguirre dirigió en el Mallorca de España, podría ser determinante en las negociaciones, según reportaron. La federación coreana apuesta a esa relación para convencer al técnico de aceptar el cargo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

Aguirre tiene amplia experiencia internacional. Además de sus tres etapas con México y su paso por Japón, dirigió equipos en España, Emiratos Árabes Unidos y también dirigió a la selección de Egipto.

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“Yo creo que es suficiente, ya 30 años entrenando, empecé en el 96 con el Atlante, y estamos en el 2026, tres mundiales”, dijo el técnico. Agregó que tampoco descarta dirigir al menos un año más y que podría tener el perfil de un directivo: “Da la sensación de que puedo tener el perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista, que te puede organizar algo... pero ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido”.

En su última conferencia de prensa al frente del Tri, Aguirre se despidió con una frase que resumió su sentir: “El sueño termina aquí”. Se fue sintiéndose “orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado” y abrazó a todos sus jugadores y a Rafa Márquez antes de hablar con la prensa. “Los 26 me hicieron muy feliz”, dijo.

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Rafa Márquez toma el mando del Tri

Mientras Aguirre sopesa sus opciones, la Federación Mexicana de Futbol oficializó el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección mexicana. El exdefensor de 47 años formaba parte del cuerpo técnico de Aguirre y dará continuidad al proyecto rumbo al Mundial 2030, según comunicó la FMF.

Márquez dejó su huella desde adentro. La defensa mexicana no permitió goles en el torneo hasta la derrota ante Inglaterra, y Aguirre reconoció su influencia: “Es un experto, nos ha ayudado mucho. Les da tips precisos y lo escuchan mucho”, dijo sobre el trabajo de Márquez con los zagueros.

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En 2024, cuando fue presentado como ayudante, el propio Márquez definió su incorporación al Tri como “un máster con el mejor entrenador que ha tenido México”.

“A Rafa le vienen cuatro años muy buenos. Es un gran entrenador. Lo va a demostrar. Ya lo verán”, dijo Aguirre en su última conferencia de prensa.

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La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

Márquez fue entrenador por cuatro años en las divisiones inferiores del futbol español con el Real Alcalá y el Barcelona Atlètic, y es considerado un alumno de la escuela del FC Barcelona.

Como jugador brilló en el AS Monaco de Francia, el Hellas Verona de Italia, el New York Red Bulls de Estados Unidos, el Atlas de Guadalajara y el León.

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El primer compromiso oficial de Márquez será la Liga de Naciones de la Concacaf a finales de 2026. La era Márquez buscará dar continuidad a promesas como Gilberto Mora, de 17 años, quien fue el jugador más joven del Mundial 2026 y participó en cuatro de los cinco partidos del Tri, tres de ellos como titular. “Él puede jugar, y no va a desentonar, en cualquier fútbol del mundo. Lo puedo garantizar. Es un muchacho que está para grandes cosas”, aseguró Aguirre sobre Mora.

Aguirre también le entrega a Márquez a Brian Gutiérrez, de 23 años, volante ofensivo del Guadalajara que pudo haber elegido jugar para Estados Unidos pero que el Vasco ganó para México y llevó al Mundial. Y a Santiago Giménez, de 25 años, llamado a ser el sucesor de Raúl Jiménez, quien a sus 35 años busca cerrar su etapa en selección como máximo anotador del combinado: le faltan cuatro goles para el récord.

Con Aguirre terminó también la legendaria etapa de Guillermo Ochoa en el arco mexicano. El puesto lo tuvo Raúl Rangel durante el Mundial, quien ahora disputará la titularidad con Ángel Malagón, que se perdió el torneo por lesión. Entre los naturalizados que hereda Márquez están el mediocampista Álvaro Fidalgo, nacido en España, y el delantero Julián Quiñones, colombiano, quien fue el hombre gol del Tri en el Mundial.