Margarita Corro, diputada de Morena, condena declaraciones de Pedro Sola y exige aplicar el Código Penal

"El señor tiene que responder por esas expresiones", dijo Margarita Corro Mendoza al rechazar que la disculpa pública del conductor de Ventaneando sea suficiente para cerrar el caso. (CUARTOSCURO / Captura de pantalla Ventanenado)

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Margarita Corro Mendoza exige que el artículo 208 del Código Penal se aplique contra el conductor Pedro Sola y la televisora TV Azteca, tras las declaraciones que el presentador emitió en el programa Ventaneando, donde expresó su deseo de envenenar perros en espacios públicos y disparar a sus dueños.

Corro Mendoza rechazó que una disculpa pública baste para cerrar el caso: “Que el señor haya salido a pedir disculpas no es como debe resolverse, porque ya lo expresó. El señor tiene que responder por esas expresiones”.

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La polémica se desató cuando “Pedrito” Sola afirmó en Ventaneando que no tolera ver mascotas en espacios públicos. “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo ante las risas y los aplausos de la conductora Pati Chapoy.

Pedro Sola desató una ola de críticas tras decir en Ventaneando que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos; la diputada morenista pide sanciones penales contra él y contra la televisora. (X)

El conductor escaló el tono y agregó: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Chapoy respondió: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. La única voz que intentó frenar los comentarios fue la conductora Mónica Castañeda, quien advirtió: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

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Las declaraciones circularon en redes sociales y detonaron una ola de exigencias de despido contra Sola. Colectivos animalistas como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo arremetieron contra las cuentas oficiales de TV Azteca y Grupo Salinas.

Margarita Corro pide sancionar al conductor

Ante la comparecencia pública, la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue directa al señalar el alcance legal del asunto. “Lamentable, porque está pidiendo que a los perros se les envenene. Eso es lo que está diciendo el señor, aunque salga ahora a desmentirlo, porque eso fue lo que dijo. Condenable. El artículo doscientos ocho del Código Penal debe de aplicarse y sancionar a la televisora y al que lo dijo”, sostuvo Corro Mendoza.

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El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

La diputada no dejó margen a la interpretación: la disculpa de Pedro Sola, leída en Ventaneando el miércoles 8 de julio, no tiene efectos sobre la responsabilidad legal que, a su juicio, ya se generó con las palabras emitidas al aire.

Sola pidió perdón; Pati Chapoy todavía no ofrece disculpa propia

Dos días después de sus declaraciones, Pedro Sola leyó un texto en el programa donde reconoció su error: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló también a su edad como factor: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”.

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Chapoy, por su parte, no ofreció una disculpa directa. La conductora declaró: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”. Sus palabras no satisficieron a los internautas, quienes señalaron que su reacción inicial —aplaudir y reírse— amerita una disculpa propia.

Internautas exigen disculpa de Pati Chapoy por reirse y aplaudir comentarios de Pedrito Sola contra mascotas y sus dueños. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

El dueño de TV Azteca calificó los dichos de “lamentables”

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, respondió el 8 de julio a través de X ante la presión de organizaciones animalistas que exigían un pronunciamiento: “Sus dichos fueron lamentables”. La frase generó reacciones divididas.

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