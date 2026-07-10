México

Nueva polémica de Pedro Sola desata rumores sobre su salida de TV Azteca

Celebridades, activistas y organizaciones animalistas impulsan una campaña digital para sancionar al conductor de Ventaneando por hacer apología del maltrato animal

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Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

En un inesperado cambio de roles, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, es el tema central de los programas de espectáculos en México.

Actores, activistas y organizaciones animalistas impulsan una campaña digital para promover sanciones contra el presentador por hacer apología del maltrato animal.

El lunes 6 de julio, Sola expresó su rechazo a la tendencia de sitios pet-friendly en Ciudad de México. En un intercambio de opiniones en vivo, aseguró que la presencia de perros en centros comerciales y restaurantes lo molestaba de sobremanera: “con ganas de aventarles una carne envenenada”, declaró.

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Posteriormente, arremetió contra dueños que humanizan a sus mascotas: “Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo”.

Sus expresiones, catalogadas por organizaciones animalistas como “apología del maltrato animal” y “discurso de odio”, derivaron en primera instancia en una cancelación digital que en 48 horas escaló a una campaña en la plataforma Change.org para sancionar al comunicador.

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Primer plano de Pedro Sola, hombre mayor con gafas y bigote, señalando sus mejillas con los dedos índices. El fondo muestra plantas verdes borrosas
En X han surgido versiones sobre la posible salida de Sola de TV Azteca. (X)

Crecen las versiones sobre su posible salida de Ventaneando

Un día después de ser apercibido públicamente por Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, Pedro Sola ofreció disculpas por sus opiniones: “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, expresó en vivo.

Pati Chapoy, titular del programa y quien también fue criticada por respaldar las opiniones de Sola, suavizó su postura, destacando que son tiempos diferentes.

No obstante, el tema podría tener repercusiones mayores a una posible sanción interna. El periodista Raúl Gutiérrez escribió en X, antes Twitter, que la controversia podría derivar en la salida de Pedro Sola de TV Azteca.

“De acuerdo con fuentes cercanas a la televisora, Pedro Sola estaría dejando TV Azteca al finalizar este 2026. Según esta versión, la decisión estaría relacionada con la reciente polémica que protagonizó y el impacto que esta habría tenido en la imagen de la empresa”.
Una captura de pantalla de un tuit en fondo blanco con texto y hashtags. Abajo, una imagen de televisión con el texto EN VIVO, mostrando a dos personas sentadas
Una publicación en redes sociales exige a las autoridades de Ciudad de México que sancionen a los comunicadores Pedro Sola y Pati Chapoy por comentarios sobre crueldad animal, mientras una imagen de televisión los muestra en vivo. (X)
Salinas pliego pedro sola
(Captura de pantalla/X)

Aunque hasta el momento tanto Pedro Sola como voceros de TV Azteca no han confirmado ni negado la información, la controversia del conductor de Ventaneando surge en un momento donde la televisora busca revertir la narrativa del oficialismo sobre sus contenidos.

En mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población no ver TV Azteca porque acusó a la televisora y a su dueño de difundir “mentiras” y propaganda política en contra de su gobierno.

Por su parte, TV Azteca emitió un comunicado defendiendo su línea editorial y acusó a la mandataria de atentar contra la libertad de expresión, censurar medios críticos y estigmatizar el trabajo periodístico. Ante el revuelo, Sheinbaum aclaró posteriormente que su recomendación no se trataba de censura oficial, sino de su derecho de réplica y de una opinión personal sobre la línea informativa de la cadena.

Pati Chapoy, Pedro Sola y el resto de conductores de Ventaneando rechazaron la postura de Sheinbaum. “Ella puede decir lo que quiere, pero se le olvida que es la máxima autoridad”, externó Sola.

Pay de Limón sobrevivió al ataque de un grupo del narco y en 2011 visitó el foro de Ventaneando; sin embargo, su llegada no fue bien vista por Pedro Sola.
Pay de Limón sobrevivió al ataque de un grupo del narco y en 2011 visitó el foro de Ventaneando; sin embargo, su llegada no fue bien vista por Pedro Sola.

¿Pueden despedir a Pedro Sola?

Aunque no hay pruebas sobre una posible desvinculación laboral de Pedro Sola, hay antecedentes que indican que el presentador podría ser respaldado por Pati Chapoy. En el pasado, la periodista lo mantuvo en el programa a pesar de cometer una pifia en vivo al confundir dos marcas de mayonesas.

Otro hecho que refuerza este escenario fue la férrea defensa que hizo Pati Chapoy para mantener a Daniel Bisogno en el programa a pesar de las presiones de altos directivos por despedirlo de la televisora.

En medio del hermetismo de Pedro Sola y TV Azteca, en plataformas digitales han surgido videos de otras opiniones controversiales del presentador. Asimismo, acusaciones de supuesto maltrato a un perro durante una emisión de Ventaneando.

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