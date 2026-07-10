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Quién es Pedro Sola, el economista que se convirtió en conductor de Ventaneando

Una llamada de una productora en 1996 lo llevó al famoso programa de espectáculos, donde lleva 30 años sin interrupciones

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Conductor de televisión Pedro Sola. (Cortesía TV Azteca)
Una llamada de una productora en 1996 lo llevó al famoso programa de espectáculos, donde lleva 30 años sin interrupciones.(Cortesía TV Azteca)

Pedro Sola, economista veracruzano que pasó más de dos décadas en el aparato burocrático del Estado mexicano, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de espectáculos gracias a Ventaneando, programa del que forma parte desde su fundación en 1996.

A sus 79 años, su nombre volvió al centro del debate público esta semana tras declarar en vivo que tenía “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que acompañan a sus dueños en tiendas y supermercados.

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La polémica obligó al conductor a leer una disculpa al aire y derivó en pronunciamientos de actores, cantantes y organizaciones animalistas que cuestionaron su permanencia frente a un micrófono nacional.

El comentario no se limitó a la carne envenenada. Durante la transmisión, Sola señaló que los dueños que pasean a sus perros en carriola le producen el impulso de “darles un balazo”. Pati Chapoy, conductora y fundadora del programa, respondió en tono de broma: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. Chapoy no ofreció disculpa posterior.

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El clip circuló en redes y organizaciones como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo exigieron una sanción formal a TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, respondió el este 8 de julio a través de su perfil de X: “Sus dichos fueron lamentables”. No adelantó si habrá medidas internas ni se pronunció sobre las exigencias de despido.

Pedro Sola
Quiso ser actor, su padre lo convenció de estudiar Economía y terminó siendo funcionario público por 28 años. Hoy es uno de los conductores más longevos de la televisión mexicana y dobla personajes en franquicias de Hollywood. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Horas después, Sola leyó su disculpa en el programa: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló a su edad como factor: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”.

De la Secretaría de Hacienda a la mesa de Ventaneando

Pedro José Sola Murillo nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz. Estudió Economía en la UNAM a partir de 1965, en una generación que incluyó a Carlos Salinas de Gortari, futuro presidente de México. Su vocación original era otra: quiso estudiar Arte Dramático, pero su padre lo disuadió con el argumento de que se “moriría de hambre”. Optó por Economía y organizó su horario para combinar clases matutinas con grupos de teatro universitario por las tardes.

En 1968, cuando cursaba cuarto año de la carrera, ingresó a la Secretaría de Hacienda por gestión de su madre, quien trabajaba en la dependencia. Su primera tarea fue traducir al español las leyes del impuesto al valor agregado de Alemania y Francia, documentos que sirvieron como insumo para el diseño del IVA mexicano. Permaneció en Hacienda hasta 1976, cuando se trasladó a la Secretaría de Comercio, donde trabajó por más de quince años en temas de regulación y comercio exterior.

En 1992 dejó el servicio público brevemente para incorporarse a una agencia de viajes, experiencia que abandonó pronto. Después se integró a Empresas de Solidaridad, fideicomiso vinculado a la Secretaría de Desarrollo Social, donde se ocupó de créditos y proyectos productivos.

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando dijo al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en tiendas y supermercados. Actores, organizaciones animalistas y el propio dueño de TV Azteca respondieron con dureza. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La productora Carmen Armendáriz lo llamó para un piloto en 1996

Ese año, su amiga y productora Carmen Armendáriz lo invitó a grabar el piloto de un nuevo programa para TV Azteca. Ventaneando arrancó el 22 de enero de 1996 por el entonces canal Azteca 7, con un elenco que integraron Chapoy, Juan José Origel, Martha Figueroa y Sola. El programa combinó entrevistas, crónica y crítica directa hacia figuras del espectáculo, en un formato que rompió con el tono complaciente que predominaba en el género.

“Pedrito” Sola siguió trabajando en Empresas de Solidaridad mientras grababa el programa. El punto de quiebre llegó en un viaje a Veracruz para revisar asuntos de créditos, cuando alguien lo reconoció y le preguntó: “Licenciado, ¿usted no sale en la televisión?”. Renunció al servicio público y se dedicó de lleno a la televisión.

En una entrevista con Chapoy, el conductor describió el efecto que le produce el foro: “Puedo llegar con dolor de estómago, triste o deprimido, pero la televisión es mágica: al sentarme, los males se me pasan”.

Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez, Pedro Sola y Mónica Castañeda criticaron los programas sociales del oficialismo.
A sus 79 años sigue frente a las cámaras de TV Azteca. (Foto: Ventaneando, YouTube)

Treinta años frente a cámaras y Ventaneando

Sola es el único conductor, junto con Patricia Chapoy, que permanece en Ventaneando desde su primera emisión. Con la salida de Origel en 1997 y de Figueroa alrededor de 1998, su figura se consolidó como el contrapunto estable del programa: un tono que mezcla comentario crítico, anécdota personal y humor. La llegada de Daniel Bisogno ese mismo año añadió irreverencia al formato, y la dinámica entre ambos se convirtió en uno de los ejes del programa durante casi tres décadas, hasta el fallecimiento de Bisogno en febrero de 2025.

Fuera de Ventaneando, Sola condujo el matutino Tempranito en 2001 junto a Ingrid Coronado, Anette Michel y Bisogno, y fue juez en Bailando por un millón (2005) y en ¿Quién tiene estrella? (2007). En 2017 incursionó como DJ. En el doblaje, prestó su voz al profesor Abraham Van Helsing en Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (2018) y en Hotel Transylvania: Transformanía (2022). En 2020 apareció en la tercera temporada de La casa de las flores, de Netflix.

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