¿Por qué tan elegante muchacho? Atlante presenta el uniforme para su regreso a Primera División

Presentan nuevo jersey del Atlante (X/ @Atlante)

El club Atlante vuelve a la Liga MX después de 12 años de ausencia, durante todo este tiempo se mantuvo en la Liga de Expansión MX a la espera de una oportunidad de ascender al máximo circuito del futbol mexicano.

Este Apertura 2026 los Potros de Hierro volverán a la Liga MX y están alistando los últimos detalles. Este jueves 9 de julio presentaron su camiseta oficial con el que competirán y debutarán en la Jornada 1 del torneo. Emilio Escalante Jr., vicepresidente deportivo, participó en la ceremonia de presentación junto a Miguel Herrera, técnico, y Christian Bermúdez.

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“Ahora, me siento también muy honrado de hoy estar acompañado de Miguel y de Cristian, como sabrán, dos leyendas azulgranas, las cuales yo admiro y respeto muchísimo. Y qué mejor manera también para revelar este uniforme, esta edición que con ustedes. Muchos me preguntaban que este año no hubo edición del 110 aniversario, ahora que lo cumplimos en abril. Y por supuesto que la, que la hubo, y va a ser la más fuerte de todas, porque estamos presentando esta gran edición que va a estar marcando historia y muchísima lucha y garra, como lo representa nuestro escudo”, expresó.

Con un guiño a la nostalgia e historia de los Potros de Hierro, el club Atlante presentó su nuevo jersey para el Apertura 2026, torneo que marcará su regreso a la Primera División tras 12 años fuera (X/ @Atlante)

¿Cuándo debuta Atlante en Liga MX?

Será el próximo el jueves 16 de julio que los Potros se estrenen ante Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes, en un regreso que marca su retorno a la Primera División con sede otra vez en la CDMX tras ocupar la plaza que pertenecía a Mazatlán FC.

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La Liga MX difundió este martes 9 de junio el calendario oficial del torneo, que comenzará a mediados de julio, y colocó a los Potros de Hierro en el partido inaugural del certamen. El duelo ante los Rayos también recupera una rivalidad de larga data en el futbol mexicano.

El retorno azulgrana llega después de obtener la certificación para volver al máximo circuito. El propio club informó a su afición que tomará la plaza antes ocupada por los Cañoneros para su reaparición en la Primera División de México.

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Atlante compartirá estadio con América

¿Por qué tan elegante muchacho? Atlante presenta el uniforme para su regreso a Primera División (X/ @Atlante)

Los Potros jugarán como locales en el Estadio Ciudad de México, que también será casa del Club América. El inmueble de Santa Úrsula tendrá así a dos equipos en una misma temporada, esto luego de que Cruz Azul presentara su solicitud para cambiar su localía al Estadio Ciudad de los Deportes

Ese cambio también acompaña el regreso territorial del club a la capital del país. En su etapa reciente fuera de Primera División, Atlante mantuvo como sede el estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún.

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La primera aparición del conjunto azulgrana en esta nueva etapa está programada para el 16 de julio. Ese partido inaugura una etapa distinta para un equipo que ya fue campeón de liga en tres ocasiones: 1946-1947, 1992-1993 y Apertura 2007.

Atlante presentó a Miguel Herrera como su nuevo director técnico (X/ @Atlante)

El último partido en Primera División fue una derrota de 5-2 ante Jaguares

El registro más reciente del Atlante en la Primera División se remonta al 26 de abril de 2014, cuando visitó a los extintos Jaguares de Chiapas en el estadio Víctor Manuel Reyna. Ese día se despidió del torneo y de la categoría con una derrota de 5-2.

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La pérdida oficial de la categoría había ocurrido dos semanas antes, el 13 de abril de 2014, tras caer 4-3 contra Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo. A partir de entonces, el club permaneció en la hoy llamada Liga de Expansión MX hasta concretar su regreso al principal torneo del futbol mexicano.

En ese periodo, el equipo pasó por varios cambios administrativos. Bajo la gestión de Emilio Escalante, el club encontró estabilidad y se volvió protagonista en la división de plata, aunque no pudo ascender en la cancha por la cancelación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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Pese a la mudanza y a las dificultades económicas mencionadas en el texto fuente, Atlante conservó su identidad histórica y se convirtió en el equipo más ganador de la Liga de Expansión MX. Ganó tres títulos: Guard1anes Clausura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

El Apertura 2026 comenzará unos días antes de la final del Mundial 2026. En ese calendario, el primer partido del torneo quedará a cargo de Necaxa y Atlante, con el regreso de los azulgrana al máximo circuito como uno de los movimientos más visibles del arranque de temporada.

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