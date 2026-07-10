Majo Aguilar consigue un nuevo logro y marca distancia con la carrera de Ángela Aguilar

Majo Aguilar firma acuerdo editorial global con UMPG México. (Instagram: Majo Aguilar)

Majo Aguilar continúa consolidándose como una de las voces más importantes del regional mexicano. La cantante anunció un nuevo acuerdo editorial exclusivo con Universal Music Publishing Group (UMPG) México, un paso que fortalece su faceta como compositora y llega en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística.

El anuncio coincide con una etapa de crecimiento profesional marcada por reconocimientos nacionales e internacionales, lo que ha colocado a la integrante de la dinastía Aguilar en una ruta propia dentro de la música mexicana.

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“Estoy muy emocionada por este nuevo capítulo junto a Universal Music Publishing Group México, una etapa llena de creatividad y compañerismo... Estoy ansiosa por descubrir todas las cosas maravillosas que están por venir”, expresó la intérprete en un comunicado difundido por Billboard.

La cantante Majo Aguilar posa junto a ejecutivos de Universal Music Publishing Group México tras sellar su acuerdo editorial exclusivo. (Instagram: Majo Aguilar)

Qué implica su acuerdo editorial con Universal Music Publishing

El convenio firmado con UMPG México permitirá que la compañía administre y promueva el catálogo como compositora de Majo Aguilar a nivel mundial, impulsando nuevas oportunidades para que sus obras lleguen a otros artistas y mercados internacionales.

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La firma llega después del lanzamiento de Mariachi Mío (Deluxe), álbum en el que la cantante experimentó con el mariachi tradicional al combinarlo con géneros como el huapango, el flamenco, el rap y los sonidos tumbados.

Catalina Santa Peña, directora general de Universal Music Publishing Group México, destacó el valor artístico de la intérprete.

“Es un honor trabajar con Majo... lleva indiscutiblemente el legado de México en su voz y en su sangre”, afirmó.

Además, la cantante mantiene la gira Dos Dinastías, Una Tradición junto a Alex Fernández y prepara uno de los conciertos más importantes de su carrera en el Auditorio Nacional, programado para noviembre.

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Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Majo Aguilar para cantar en la mañanera sobre Ángela Aguilar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Su distinción como vocera del regional mexicano por parte del Gobierno de México

Otro de los reconocimientos que fortalecen el momento profesional de Majo Aguilar llegó con su participación en México Canta, iniciativa impulsada por el Gobierno federal para promover la música mexicana entre las nuevas generaciones.

Durante la presentación del programa, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cantante fue una de las principales representantes del proyecto y reiteró su compromiso con la preservación del regional mexicano.

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Majo destacó que creció rodeada de mariachi y aseguró que “esa música es sensible, es mágica y es muy nuestra”, al tiempo que defendió que la tradición y la modernidad pueden convivir dentro del género.

Su nombramiento como integrante del Consejo Mexicano de la Música y vocera de esta iniciativa refuerza su imagen como una de las artistas con mayor proyección dentro del regional mexicano.

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majo Aguilar fue una de las principales representantes del proyecto y reiteró su compromiso con la preservación del regional mexicano.. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Majo Aguilar descarta rivalidad con Ángela Aguilar

Aunque en redes sociales persisten comparaciones con su prima Ángela Aguilar, Majo ha insistido en que no existe ningún conflicto entre ambas.

Recientemente aclaró que un video donde aparentemente lanzaba críticas hacia la hija de Pepe Aguilar fue grabado hace varios años y sacado de contexto.

“Respeto absolutamente a Ángela... le tengo respeto”, declaró al explicar que aquella grabación correspondía a una dinámica de entretenimiento cuando apenas iniciaba su carrera.

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También dejó claro que no pretende alimentar especulaciones sobre la relación familiar. “Mi camino es el mío y no tengo que decir más sobre ellos”, afirmó al ser cuestionada nuevamente por la prensa.

A diferencia de Ángela, Majo consolidpo una carrera por méritos propios. (majo_aguilar, pepeaguilar_oficial, Instagram)

Los logros que impulsan la carrera de Majo Aguilar

En los últimos años, Majo Aguilar ha acumulado una serie de reconocimientos que reflejan su crecimiento artístico:

Tres nominaciones al Latin Grammy , incluyendo Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Ganó el premio a Artista Femenina del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2024 (superando a Ángela Aguilar, Chiquis Rivera, entre otras).

Triunfo en Premios Juventud 2025 .

Primera mujer nombrada embajadora del Congreso Mundial del Mariachi .

Participación en eventos internacionales, como la interpretación del Himno Nacional Mexicano durante una función del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita.