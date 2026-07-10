Experta responde a la polémica de Pedro Sola y critica los excesos del movimiento ‘pet friendly’: “Es un tema de hartazgo”

Especialista analiza el caso de Pedro Sola y la presencia de mascotas en restaurantes (Instagram: Pedro Sola / Antara)

La polémica generada por las declaraciones de Pedro Sola sobre la presencia de perros en restaurantes continúa sumando reacciones. Ahora fue la médica veterinaria Gloria Cortez sostuvo que, aunque considera que Pedro Sola se equivocó con sus declaraciones sobre el uso de veneno, también existe un problema creciente relacionado con el uso irresponsable de las mascotas en espacios públicos.

“Lo que Pedro Sola dijo fue irresponsable, lo que yo pedí en este video es que analizáramos por qué él está actuando de manera tan intolerante, ¿solo porque no le gustan, porque no tiene o porque está viejito? Porque él justifica parte de su edad y su generación, claro que no. Es un tema de hartazgo, porque nos fuimos a los extremos con las mascotas", explicó la especialista.

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Sin embargo, explicó que una cosa es rechazar sus comentarios y otra distinta ignorar que cualquier persona tiene derecho a disfrutar de un restaurante sin enfrentar situaciones incómodas provocadas por mascotas mal controladas.

Según explicó, un comensal, incluyendo Pedro Sola, tiene derecho a no convivir con perros que ladren constantemente, defequen u orinen dentro o cerca de un establecimiento mientras consume alimentos.

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La veterinaria critica los excesos del modelo <i>pet friendly</i>

La Doctora veterinaria Gloria Cortez explica sobre los dichos de Pedro Sola y la labor de los pet friendly

Más allá del caso de Pedro Sola, Gloria Cortez señaló que el verdadero problema es el exceso al que, en su opinión, ha llegado la cultura pet friendly.

La especialista sostuvo que cada vez observa con mayor frecuencia perros que permanecen cargados durante gran parte del día, sin realizar actividad física suficiente.

De acuerdo con su experiencia clínica, este tipo de prácticas provoca alteraciones físicas en algunos animales, especialmente en razas pequeñas, cuyos propietarios los transportan constantemente en brazos o carriolas en lugar de permitirles caminar.

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“Son perros pañalera”, señaló para describir a aquellos animales que rara vez pisan el suelo y que, según dijo, presentan deformaciones, “son perros que tienen deformidades en las patas porque lo que menos hacen es caminar, es lo que recibimos todos los días en consulta”, destacó la médico veterinaria zootecnista.

Advierte que los perros no deben convertirse en accesorios

La veterinaria señaló que se debe tratar a los perros como animales y evitar convertirlos en accesorios o símbolos de estatus (Jorge Contreras/Infobae)

Uno de los puntos centrales del mensaje de Gloria Cortez fue la creciente humanización de las mascotas.

La veterinaria aseguró que muchas personas han dejado de tratar a los perros como animales con necesidades propias para convertirlos en accesorios o símbolos de estatus.

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Aclaró que sus comentarios no incluyen a perros de asistencia, de trabajo o de servicio, ya que cumplen funciones completamente distintas y requieren un tratamiento especial.

Su crítica, explicó, va dirigida a quienes priorizan la imagen o la moda sobre el bienestar animal.

Incluso advirtió que diversas prácticas derivadas de esta tendencia podrían afectar la salud de futuras generaciones de perros debido a problemas físicos y genéticos que eventualmente pueden heredarse mediante la reproducción.

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También cuestiona la responsabilidad de los dueños

Mascotas deben ser tratadas como perros y gatos (Jorge Contreras/Infobae)

En la parte final de su mensaje, Gloria Cortez hizo un llamado a los propietarios para asumir una verdadera responsabilidad sobre la salud de sus mascotas.

La especialista aseguró que una gran parte de los dueños ni siquiera mantiene completo el esquema básico de vacunación de sus perros, pese a que participan activamente en debates en redes sociales relacionados con el bienestar animal.

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Según afirmó, existe documentación que muestra que un porcentaje importante de mascotas carece de las vacunas esenciales, situación que representa un riesgo para la salud animal y pública.

Por ello, consideró que antes de protagonizar discusiones en internet, los propietarios deberían enfocarse en garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación, ejercicio y condiciones que respeten la naturaleza de los perros.

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La controversia continúa en redes sociales

Las declaraciones de Gloria Cortez reavivaron el debate sobre los límites del concepto pet friendly, el comportamiento de algunos propietarios y la convivencia entre personas con y sin mascotas en espacios públicos.

Mientras algunos usuarios respaldaron su llamado a promover una tenencia responsable y a evitar la humanización excesiva de los animales, otros consideraron que sus comentarios generalizan conductas y minimizan el derecho de quienes desean compartir actividades cotidianas con sus perros.

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La discusión también mantiene vigente la controversia originada por Pedro Sola, cuyas declaraciones dividieron opiniones entre quienes defienden una mayor regulación de las mascotas en establecimientos y quienes promueven una convivencia más incluyente, siempre basada en la responsabilidad de sus dueños.