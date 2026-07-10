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Esta es la oferta millonaria que Pumas habría recibido por uno de sus delanteros estrella

La directiva auriazul encabezada por Esteban Solari se vería obligada a planear alternativas para el Apertura 2026 tras la sensible baja de Jordan Carrillo

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Un club de la Liga MX buscaría pagar más que la cláusula para llevarse al artillero como fichaje bomba. REUTERS/Eloisa Sanchez
Un club de la Liga MX buscaría pagar más que la cláusula para llevarse al artillero como fichaje bomba. REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Pumas continúa moviéndose y se encuentra en el aire luego de que trascendiera la posible llegada de una oferta millonaria por uno de sus delanteros más destacados.

En medio de la reconstrucción del plantel para el Apertura 2026, el club podría enfrentar un giro inesperado a pocos días del arranque del torneo y en una de las posiciones más sensibles.

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Tras sufrir recientemente la partida de uno de sus atacantes estrella, Jordan Carrillo, el Club Universidad Nacional podría enfrentar otra baja sensible en su esquema a días del Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero
Tras sufrir recientemente la partida de uno de sus atacantes estrella, Jordan Carrillo, el Club Universidad Nacional podría enfrentar otra baja sensible en su esquema a días del Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero

La directiva universitaria y el cuerpo técnico estarían analizando escenarios. La inminente definición sobre el destino del goleador será clave para los planes de Esteban Solari y la estructura ofensiva del equipo.

Pumas, ante una propuesta que superaría su opción de compra

En las últimas horas, el periodista René Tovar de Récord reveló que un club mexicano estaría dispuesto a presentar una oferta superior a la que Pumas debe pagar para quedarse con Robert Morales.

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  • El delantero paraguayo tiene todavía seis meses de contrato vigente bajo la modalidad de préstamo.
  • Pumas mantiene el derecho de hacer válida la opción de compra en pagos, pero el nuevo pretendiente habría puesto sobre la mesa una cifra mayor.
  • Morales fue responsable de 8 goles en 12 partidos durante el Clausura 2026, lo que lo consolidó como el máximo anotador del equipo.
El delantero paraguayo anotó 8 goles en 12 partidos del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
El delantero paraguayo anotó 8 goles en 12 partidos del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

De concretarse la negociación, el club perdería a su principal referencia de área justo cuando busca estabilidad y gol.

Cruz Azul sería el principal interesado por Robert

El nombre de Cruz Azul ha cobrado fuerza como el principal destino para Morales. De acuerdo con el reporte, la institución capitalina estaría muy dispuesta a negociar para reforzar su delantera ante la inminente partida de Gabriel “Toro” Fernández.

  • La directiva de La Máquina buscaría romper el préstamo vigente y hacerse de “La Pantera” con una compra definitiva.
  • Se habla de que Morales aún no ha firmado su anuencia para continuar el semestre con Pumas, lo que facilitaría el traspaso si el jugador así lo decide.
  • Toluca, club dueño de su carta, también estaría involucrado en las conversaciones.
Cruz Azul surgiría como el principal interesado en Robert Morales en la búsqueda por reforzar su delantera ante la posible salida de Gabriel Fernández. REUTERS/Raquel Cunha
Cruz Azul surgiría como el principal interesado en Robert Morales en la búsqueda por reforzar su delantera ante la posible salida de Gabriel Fernández. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la posible presión de Cruz Azul llega en un contexto donde Pumas ya perdió a Efraín Juárez y Jordan Carrillo para el Apertura 2026.

Solari analizaría opciones ante la posible baja de su nueve

Ante la posible salida de Morales, el recién fichado técnico Esteban Solari tendría que modificar por completo su estrategia de cara al Apertura 2026:

  • Las alternativas inmediatas son Juninho y Guillermo “Memote” Martínez, ambos delanteros centro y con rumores orbitando sus posibles salidas.
  • Solari ha insistido en la importancia de la construcción colectiva y en sumar refuerzos estratégicos, como Sebastián Córdova y Cristián Calderón.
  • La directiva se mantiene a la espera de cerrar al menos dos incorporaciones más para cubrir eventuales bajas.
Esteban Solari evaluaría a Juninho y Guillermo Martínez como alternativas, mientras Pumas espera cerrar al menos dos incorporaciones más. REUTERS/Eloisa Sanchez
Esteban Solari evaluaría a Juninho y Guillermo Martínez como alternativas, mientras Pumas espera cerrar al menos dos incorporaciones más. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el desenlace de la situación de “La Pantera” condicionará el armado final del plantel y la apuesta de Pumas para la competencia, que inicia en cuestión de días.

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