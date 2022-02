Cómo ocurrió la tragedia de la Guardería ABC

El incendio de la Guardería ABC ocurrió en 2009 en el sexenio de Felipe Calderón (Foto: Cuartoscuro)

En la presentación del libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, declaró que Felipe Calderón protegió a la familia de Margarita Zavala en el caso de la Guardería ABC.

Rápidamente la ex primera dama y ahora diputada del Partido Acción Nacional escribió en su cuenta de Twitter que no era cierto: “Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le ‘ocurrió contarles una historia’ y dijo muchas mentiras” y aclaró que tras la tragedia tuvo reuniones con integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como encuentros en Hermosillo y la Ciudad de México.

Esta discusión ha causado que se vuelva una vez más la mirada a uno de los casos de impunidad del sexenio de Calderón.

¿Pero qué pasó en la Guardería ABC? Fue un acontecimiento que marcó la ya controvertida presidencia de Felipe Calderón, pues el 5 de junio de 2009 una guardería en Saltillo se incendió y terminó con la vida de 49 niños y niñas.

En 2020 los padres de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC tomaron el edificio de la Secretaría mexicana de Gobernación para exigir justicia (Foto: EFE/José Pazos)

La guardería se estableció en un bodegón compartido con el edificio de Secretaría de Hacienda del estado de Sonora. El incendio se ocasionó por una falla en el sistema de ventilación en la bodega de Hacienda que se propagó rápidamente hacia la guardería, donde los niños se encontraban durmiendo. Las paredes del recinto estaban recubiertas en el interior con plástico y tela con el fin de amortiguar la temperatura.

Cabe señalar que el edificio no contaba con salidas de emergencia por lo que durante la tragedia varias personas intentaron abrir las paredes a la fuerza utilizando vehículos y otros instrumentos que tenían a la mano hasta que llegó la policía, los bomberos y paramédicos para rescatar a los menores. Sin embargo, por los materiales del lugar, se propagó rápidamente el incendio, pues tampoco había extintores ni detectores de humo. La mayor parte de los niños murió por asfixia.

Tras la catástrofe iniciaron las investigaciones que indicaron que el lugar no contaba con las características necesarias para brindar la seguridad de los niños. Se dio el permiso en 2001 a pesar de que no cumplía con los requisitos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2005 el IMSS contrató a un arquitecto independiente para que revisara el lugar y determinó que no era seguro para los niños ni los trabajadores del lugar. Aún con eso, siguió operando.

Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa han sido señalados como principales encubridores del caso de la guardería ABC (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, el 8 de julio de 2009 se publicó una lista de los dueños de las guarderías subrogadas por el IMSS a nivel nacional y se descubrió que varias estaban ligadas a familiares de políticos. Tal como con Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, quien era una de las dueñas del lugar.

Por este motivo fue investigada pero terminó siendo absuelta en 2012 por el magistrado del primer tribunal unitario del quinto circuito, Pablo Ibarra.

La periodista Olga Wornat atribuye el acto de impunidad al poder que ejercía Margarita Zavala en las decisiones de gobierno de Calderón. Wornat retoma este negro capítulo en la biografía Felipe el Oscuro en la que habla del sexenio del exmandatario y dedica unas cuantas hojas a Margarita Zavala.

De acuerdo con la periodista, fue gracias a ella que su prima saliera impune, a pesar de que Zavala declaró que no conocía a su prima aunque hubiera fotos de ellas juntas en ocasiones anteriores.

Las acusaciones de Zaldívar, sin embargo, han sido tomadas como mentira por parte de figuras políticas y las han catalogado como un distractor del escandalo de la Casa Gris.

