El ‘R1′ ordenó el feminicidio de la influencer Valeria Márquez a petición de su hijo, revela Harfuch: “Tenían una relación”

Valeria Márquez - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R-1′ y líder del grupo delictivo ‘Los R’s’ , ordenó el feminicidio de la joven influencer, Valeria Márquez, a petición de su hijo Francisco ‘N’, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que el hijo del R1 tuvo una relación sentimental con la joven de 23 años de edad, sin detallar cuánto tiempo duró.

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Mencionó que Francisco ‘N’ amenazó en diversas ocasiones a Valeria; sin embargo, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer dicha información próximamente y ya se integra a la investigación contra el R1.

Esto último, luego de que Ramón Ángel ‘N’ fue detenido ayer tras ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

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“Sí se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía. Ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, dijo en Palacio Nacional.

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El secretario de Seguridad precisó que la investigación del feminicidio de la influencer es “distinta a la del alcalde Manzo”; no obstante, con la detención del R1 se obtuvieron indicios para encontrar a Francisco ‘N’, quien está en libertad.

¿Cómo fue el femincidio de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez quedó registrado en una transmisión en vivo la tarde del 13 de mayo de 2025, cuando un hombre ingresó a su salón de belleza en Zapopan y le disparó frente a la cámara. La secuencia de hechos previos, documentada por la propia Márquez y su entorno, muestra señales de alerta, entregas sospechosas y mensajes que supuestamente mantuvieron a la influencer en el lugar minutos antes del ataque.

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Tres semanas después del crimen, la investigación de la Fiscalía de Jalisco no ha reportado detenidos.

El caso generó conmoción en redes sociales, donde usuarios difundieron fragmentos del video y un presunto audio en el que la joven describía maltrato emocional de su exnovio.

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En esa grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada, Márquez señala: “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos”, según Infobae.

Las horas previas al ataque

El 13 de mayo, Valeria Márquez publicó una selfie desde su estética “Blossom The Beauty Lounge” y promocionó sus servicios en redes sociales. Horas antes del crimen, una empleada llamada Érika relató que un supuesto repartidor llegó preguntando por Márquez y se negó a dejar un paquete si no era entregado personalmente.

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El incidente encendió la alarma en la influencer, quien expresó en voz alta: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí” y poco después insistió: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”

Durante la transmisión en vivo, otras personas entraron al local con distintos pretextos. Una persona entregó un pedido de cafetería y otra le dio un peluche. La joven también interactuó por mensajes con una amiga identificada como Viviana, quien insistía para que se quedara en la estética.

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Márquez, visiblemente incómoda, dijo: “Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja que me tengo que ir”.

El ataque y la investigación

Minutos después, un hombre ingresó al negocio, preguntó por la identidad de Valeria Márquez y, al recibir la confirmación, le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza.

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La agresión quedó grabada en el live, que fue cortado por la empleada Érika. Paramédicos confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta bajo el protocolo de feminicidio y detalló que el ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre Avenida Servidor Público, colonia Real del Carmen.

El caso detonó especulaciones en redes sociales sobre posibles vínculos de la víctima con figuras del crimen organizado y sobre la participación de terceros, pero la autoridad aclaró que no existen señalamientos directos formalizados en la investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la familia de Márquez y aseguró que el gabinete de seguridad colabora con la fiscalía estatal.