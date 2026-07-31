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Lineamientos para Derechos de las Audiencias no sancionan a comunicadores, afirma Sheinbaum

Reiteró que el objetivo es proteger a quienes se despeñan dentro de la labor informativa

Una mujer con cabello recogido y chaqueta clara está de pie detrás de un podio con micrófonos y el escudo de México, señalando con la mano derecha.
Claudia Sheinbaum interviene en un evento público y señala con el brazo derecho levantado desde un podio oficial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los recientes lineamientos en materia de derechos de las audiencias no representan sanciones para periodistas ni implican censura los contenidos, por lo que mantuvo su postura de que el objetivo es fortalecer el acceso a la información y proteger el derecho de las audiencias, sin afectar la labor informativa de los comunicadores.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 31 de julio, la mandataria reiteró que su gobierno no busca censurar al regular los lineamientos para el derecho de las audiencias, por el contrario, las medidas propuestas están enfocadas en el cumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de defensores de las audiencias en las empresas de radio y televisión.

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