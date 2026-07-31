Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

Lo que comenzó como una plática de convivencia derivó en una confesión sobre el quiebre del grupo pop más exitoso de México en los años 90. (oficialov7/Instagram)

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Mariana Ochoa reveló los detalles de la separación de OV7 en 2003 durante una conversación con sus compañeros en La Casa de los Famosos México.

Lo que comenzó como una plática de convivencia derivó en una confesión sobre el quiebre del grupo pop más exitoso de México en los años 90.

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La cantante contó que el grupo tenía un álbum prácticamente terminado. El productor Lori Chamberlin ya había enviado las doce canciones, los integrantes habían trabajado por separado en versiones distintas de cada letra y el viaje a Italia para grabar estaba agendado para la semana siguiente, con boletos ya comprados.

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La junta que disolvió al grupo

Tras él, Lidia levantó la mano. No dio detalles, pero informó que tenía planes personales próximos y que solo podía cumplir con los compromisos del mes siguiente. Foto: Instagram/soymarianaochoa.

Fue en una reunión de trabajo para seleccionar las letras donde tres integrantes anunciaron su salida en cadena. Kalimba habló primero: la disquera le había ofrecido un contrato solista y no quiso dejarlo pasar. “Si no tomo esta oportunidad de hacer un disco en solista, ¿pues cuándo? Se me va a ir la oportunidad”, citó Ochoa.

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Tras él, Lidia levantó la mano. No dio detalles, pero informó que tenía planes personales próximos y que solo podía cumplir con los compromisos del mes siguiente.

El tercero fue Óscar. Su hijo Sebastián tenía tres años en ese momento y su argumento fue querer estar presente en su crianza: “Me he perdido los mejores momentos de mi hijo, yo lo quiero ver crecer”, según relató Ochoa.

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El disco que quedó sin grabar

El tercero fue Óscar. Su hijo Sebastián tenía tres años en ese momento y su argumento fue querer estar presente en su crianza: “Me he perdido los mejores momentos de mi hijo, yo lo quiero ver crecer”, según relató Ochoa. (Captura de pantalla/Vix)

Las canciones eran el resultado de un proceso de escritura colectiva poco habitual: Kalimba, Lidia y Mariana habían compuesto versiones independientes de una misma canción y en las juntas combinaban los mejores fragmentos de cada una.

Ese método explica que el material acreditara a seis compositores. Los boletos a Italia, meses de trabajo y las doce canciones de Chamberlin quedaron sin uso.

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La historia personal de “la güera”

Ochoa también reveló una historia personal de otra integrante, a quien llamó “la güera”. A los 15 años, esa integrante perdió a sus padres en un accidente en carretera durante un viaje a Acapulco: el vehículo chocó en medio de un deslave con lluvia intensa.

Tras la tragedia, quedó a cargo de sus hermanas y costeó la universidad de dos de ellas. El accidente le dejó una fractura de cráneo y daño en un ojo que llegó al 90%, aunque recuperó la visión por completo.

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Mariana y Lidia: de la pelea a la amistad

En el momento de la separación, Ochoa y Lidia estaban distanciadas. La propia cantante lo reconoció durante la conversación en el reality, sin precisar el origen del conflicto.

Con el tiempo, la relación cambió por completo: se volvieron mejores amigas y atravesaron sus embarazos de forma simultánea.

Ese método explica que el material acreditara a seis compositores. Los boletos a Italia, meses de trabajo y las doce canciones de Chamberlin quedaron sin uso. (Kalimba/Redes Sociales)

El grupo que ya no volverá

OV7 se disolvió de forma definitiva en 2023, tras concluir la gira Treinta, con la que celebraron tres décadas de trayectoria. Desde entonces, los siete integrantes quedaron divididos en dos bloques con proyectos separados y, en algunos casos, en conflicto abierto.

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Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal continuaron presentándose juntos dentro del 90’s Pop Tour. Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel quedaron fuera de ese proyecto y evaluaron acciones legales por el uso de la marca.

El detonante fue el cartel del espectáculo 90’s Pop Tour: El Antro, donde los cuatro aparecían identificados como “Ex OV7” u “OV7”. Ochoa, Ávila y Schwebel rechazaron ese uso: el nombre está protegido por un contrato registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que exige el consentimiento unánime de los seis copropietarios de la marca. Kalimba quedó excluido de esa copropiedad desde su incorporación al grupo, al no haber figurado en el registro original.

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“El nombre de OV7 solo se puede usar cuando los seis —sin Kalimba— estemos de acuerdo. Ari sabe perfectamente que no puede usar el nombre del grupo”, declaró Ochoa al programa Hoy.

Schwebel fue directo sobre la posibilidad de un regreso: “La última gira fue un caos, medio complicada. Yo ya no regresaría al grupo. Estoy en otra etapa de mi vida”. Ávila añadió que “tristemente, la amistad se vio mermada y hoy en día sigue mermada”.

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En febrero de 2026, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel coincidieron en la fiesta de una amiga en común. Fue Ávila quien compartió el momento en redes: “Que mejor que celebrar el Día del Amor y la Amistad con este par que amo con todo mi corazón”, escribió. Casi en paralelo, Érika Zaba, M’Balia y Ari Borovoy asistieron juntos al concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional.

Zaba precisó que los cuatro continúan presentándose dentro del 90’s Pop Tour, pero sin usar el nombre del grupo: “Los siete somos los dueños del nombre. OV7 somos los siete; nosotros cuatro no somos OV7”, aclaró.