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Origen de “coopelas o cuello”: La frase que hizo famoso a Zhenli Ye Gon y que resurge tras su condena

Zhenli Ye Gon permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero

Hombre de etnia asiática con gafas y camisa clara detrás de barrotes de prisión. El hombre sujeta los barrotes. Detrás, la frase 'O COPELAS O CUELLO'.
Zhenli Ye Gon permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Casi 20 años después de que la expresión “coopelas o cuello” se convirtiera en parte del imaginario político y popular de México, Zhenli Ye Gon recibió una sentencia de 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un fallo que representa la primera condena obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra desde que fue recluido en 2019.

La resolución fue emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, quien además impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó beneficios para sustituir la pena de prisión y ordenó la suspensión de los derechos políticos y civiles del empresario mexicano de origen chino.

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La FGR informó que la sentencia deriva de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2008, relacionada con el presunto lavado de 33 millones 61 mil dólares enviados a paraísos fiscales mediante operaciones realizadas a través de una casa de cambio.

El origen de la frase “coopelas o cuello”

Aunque el expediente judicial de Zhenli Ye Gon incluye acusaciones de lavado de dinero, narcotráfico y operaciones financieras irregulares, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por una frase pronunciada en 2007.

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Ese año, tras el histórico aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia de Lomas de Chapultepec, el empresario aseguró públicamente que el dinero no le pertenecía y acusó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de haberlo obligado a resguardarlo.

El empresario de origen chino alcanzó notoriedad en 2007 luego del aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia. FOTO: TOMADA DE TELEVISA
El empresario de origen chino alcanzó notoriedad en 2007 luego del aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia. FOTO: TOMADA DE TELEVISA

Según su versión, el funcionario le habría lanzado la advertencia: “cooperas o cuello”, es decir, colaborar o enfrentar consecuencias fatales.

Sin embargo, debido al acento de Ye Gon al hablar español, la expresión fue pronunciada como “coopelas o cuello”, frase que rápidamente fue retomada por medios de comunicación, programas de comedia y usuarios de internet, convirtiéndose en uno de los dichos más recordados de la vida política mexicana.

Javier Lozano rechazó de inmediato la acusación y calificó los señalamientos de “ridículos”. Las autoridades nunca acreditaron la versión del empresario sobre el supuesto origen del dinero.

Un caso que marcó la historia judicial de México

El nombre de Zhenli Ye Gon saltó a la escena internacional en marzo de 2007, cuando el Gobierno federal realizó la llamada “Operación Dragón”, durante la cual fueron asegurados 205 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos en efectivo, además de armas de uso exclusivo del Ejército, en una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

Las autoridades lo identificaban entonces como uno de los principales importadores de precursores químicos presuntamente utilizados para la elaboración de metanfetaminas por organizaciones criminales.

La frase "coopelas o cuello", pronunciada por Zhenli Ye Gon en 2007, se convirtió en una de las expresiones más populares de la política mexicana. FOTO: TOMADA DE TELEVISA
La frase "coopelas o cuello", pronunciada por Zhenli Ye Gon en 2007, se convirtió en una de las expresiones más populares de la política mexicana. FOTO: TOMADA DE TELEVISA

Meses después fue detenido en Rockville, Maryland, por agentes de la DEA. Aunque en 2009 fue exonerado en Estados Unidos de los cargos relacionados con distribución de metanfetaminas, permaneció durante más de nueve años litigando para evitar su extradición a México.

Finalmente, tras el rechazo de sus últimos recursos legales por parte de la Suprema Corte estadounidense, fue extraditado en octubre de 2016.

Condena por lavado y procesos aún pendientes

De acuerdo con la FGR, las investigaciones demostraron que, como representante legal de Constructora Inmobiliaria Federal, Ye Gon realizó transferencias por más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales con el objetivo de ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de productos químicos.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero fue canalizado a empresas vinculadas con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Desde febrero de 2019 permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además de la condena recién dictada, la FGR precisó que el empresario aún enfrenta otros procesos penales, por lo que su situación jurídica todavía no está completamente resuelta.

Con esta sentencia, uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas vuelve a ocupar titulares, al tiempo que revive una expresión que trascendió los tribunales y pasó a formar parte del lenguaje popular: “coopelas o cuello”, una frase nacida de una acusación que nunca fue comprobada, pero que quedó inmortalizada en la historia política y judicial de México.

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