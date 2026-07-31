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México vs República Dominicana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Santo Domingo 2026

El combinado nacional llega con tres puntos después de imponerse por la mínima diferencia a Venezuela en su presentación dentro del certamen

Un escudo de México y un escudo de República Dominicana se enfrentan en un campo de fútbol iluminado, con un letrero dorado "VS" en el centro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana Sub-23 afrontará este fin de semana un partido determinante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrenten a República Dominicana en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de futbol varonil.

Tras debutar con una ajustada victoria de 1-0 sobre Venezuela, el equipo dirigido por Eduardo Arce buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la siguiente ronda y mantenga vivas sus aspiraciones por conquistar otra medalla para México.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs República Dominicana?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro entre México y República Dominicana se disputará el sábado 1 de agosto en el Estadio Cibao FC, ubicado en territorio dominicano.

El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y el partido podrá seguirse en vivo a través de la señal de FOX Sports México.

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¿Qué necesita México para avanzar?

Estadio de fútbol con césped verde, gradas con público e iluminación artificial. Logotipo de la selección de México. Logotipo de un ave en escudo. Símbolo VS dorado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El combinado nacional llega con tres puntos después de imponerse por la mínima diferencia a Venezuela en su presentación dentro del certamen.

Ahora enfrentará al conjunto anfitrión, que también comenzó el torneo con victoria tras derrotar a Guatemala, por lo que ambos equipos buscarán un resultado que los acerque a la clasificación.

Después de este compromiso, México cerrará la fase de grupos el lunes 3 de agosto, cuando se mida a Guatemala, encuentro que definirá las posiciones finales del sector y el camino rumbo a la disputa por las medallas.

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