México vs República Dominicana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Santo Domingo 2026

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La Selección Mexicana Sub-23 afrontará este fin de semana un partido determinante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrenten a República Dominicana en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de futbol varonil.

Tras debutar con una ajustada victoria de 1-0 sobre Venezuela, el equipo dirigido por Eduardo Arce buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la siguiente ronda y mantenga vivas sus aspiraciones por conquistar otra medalla para México.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs República Dominicana?

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El encuentro entre México y República Dominicana se disputará el sábado 1 de agosto en el Estadio Cibao FC, ubicado en territorio dominicano.

El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y el partido podrá seguirse en vivo a través de la señal de FOX Sports México.

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¿Qué necesita México para avanzar?

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El combinado nacional llega con tres puntos después de imponerse por la mínima diferencia a Venezuela en su presentación dentro del certamen.

Ahora enfrentará al conjunto anfitrión, que también comenzó el torneo con victoria tras derrotar a Guatemala, por lo que ambos equipos buscarán un resultado que los acerque a la clasificación.

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Después de este compromiso, México cerrará la fase de grupos el lunes 3 de agosto, cuando se mida a Guatemala, encuentro que definirá las posiciones finales del sector y el camino rumbo a la disputa por las medallas.