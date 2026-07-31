Vinculan a proceso a Brandon Miguel ‘N’, presunto extorsionador que opera desde el penal Neza-Bordo

Un joven viste una camisa blanca y un pantalón beige, mientras sus manos están esposadas por detrás de su espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La autoridad judicial del Estado de México vinculó a proceso a Brandon Miguel ‘N’ por el delito de extorsión en agravio de comerciantes de Nezahualcóyotl, a quienes presuntamente les exigía dinero desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Neza-Bordo, donde está recluido desde 2024. El juez de control Miguel Ángel Martínez dictó prisión preventiva en su contra y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

La audiencia fue la primera en su contra por esta nueva carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la defensa de las víctimas presentaron ante el juzgado los primeros datos de prueba para acreditar el cargo.

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De acuerdo con las investigaciones, el imputado enfrenta dos procesos simultáneos. En el primero, iniciado en 2024, ya se le dictaron medidas cautelares —una caución de 500 mil pesos, el uso de brazalete electrónico y la prohibición de salir del país—, pero permanece en prisión porque no ha cubierto el monto de la garantía económica, según explicó Héctor Casasola, asesor jurídico del colectivo “No más Extorsiones en Neza”, a La Jornada Estado de México.

La defensa del imputado solicitó para este segundo proceso un brazalete electrónico que le permitiera continuar los procedimientos desde su domicilio. La fiscalía y los abogados de las víctimas se opusieron al señalar que Brandon Miguel representa un peligro para los comerciantes afectados.

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Ambas partes argumentaron ante el juez Martínez que, presuntamente, el acusado también amenazó a sus víctimas después de la movilización pública del 27 de julio, en la que éstas exigieron su permanencia en prisión.

Un hombre de complexión robusta y camiseta oscura tiene las manos esposadas a la espalda mientras permanece de pie frente a una pared texturizada y una reja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manifestación del 27 de julio frente al penal Neza-Bordo

A finales de este mes, un grupo de pequeños empresarios de Nezahualcóyotl bloqueó durante casi una hora la Avenida Bordo de Xochiaca en su cruce con la avenida Adolfo López Mateos. La protesta se realizó frente a los juzgados del distrito judicial de Nezahualcóyotl, adjuntos al penal Neza-Bordo, para exigir al juez Martínez que no otorgara la libertad al imputado.

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Los manifestantes portaron pancartas en los carriles con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Hospital General Gustavo Baz. El colectivo “No más Extorsiones en Neza” convocó la movilización ante el temor de que Brandon Miguel obtuviera un beneficio procesal que lo sacara del penal.

Casasola hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, así como al Poder Judicial del Estado de México, para que consideraran el peligro que representa el presunto extorsionador. El abogado subrayó que sus representados temen por la integridad de sus familias y sus negocios.

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Los afectados señalaron que Brandon Miguel ‘N’ coordina desde prisión a un grupo de presuntos delincuentes en libertad, quienes ejecutan las amenazas en la calle. Casasola identificó a esa célula delictiva con el nombre de “Los Brando”, denominación que el propio imputado utiliza para referirse a su grupo.

Según los denunciantes, el esquema funciona mediante llamadas telefónicas directas del imputado a sus víctimas y mediante la presencia física de sus cómplices en los negocios. Los comerciantes aseguraron que han recibido golpes y que les incendiaron algunas de sus pertenencias como medida de presión.

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Una persona con piel latina muestra sus manos esposadas frente a un fondo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cantidades exigidas varían según el tamaño del establecimiento: van de 10 mil a 500 mil pesos, de acuerdo con el asesor jurídico Casasola. El texto de la fuente de Milenio consigna también un rango de entre 5 mil y 50 mil pesos semanales, dependiendo del giro del comercio.

Como ejemplo de represalia, Casasola refirió que la semana previa a la manifestación del 27 de julio, hombres armados balearon una carnicería en la colonia Maravillas después de que su propietario se negó a pagar una extorsión. Los denunciantes relataron ante los medios: “Han llegado personas a bordo de motocicletas, nos muestran armas de fuego, nos amenazan con asesinar a nuestros familiares, nos han golpeado y nos han quemado incluso nuestros comercios”.

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La detención de diciembre de 2024 y los antecedentes del caso

Brandon Miguel ‘N’ fue detenido por primera vez en diciembre de 2024 en Nezahualcóyotl, también por el delito de extorsión. En esa ocasión, una comerciante presentó la denuncia que derivó en su aprehensión.

A pesar de su reclusión, los afectados aseguran que el imputado continuó con las actividades ilícitas desde el interior del penal. En redes sociales, el señalado se exhibía con armas largas e incluso se grababa disparando al aire durante la madrugada desde la azotea de un inmueble presuntamente ubicado en la colonia Maravillas de Nezahualcóyotl, de acuerdo con información de Milenio.

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