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Bazar de Harry Styles en CDMX: dónde comprar merch no oficial antes del concierto

Te decimos todo lo que tienes que saber para que no te lo pierdas

El video muestra mercados al aire libre con vendedores y compradores, un acceso a un recinto con la inscripción 'GNP', y diversos productos. Se observan artículos como una bandera y una sudadera con diseños alusivos a Harry Styles. El evento se presenta como una opción para adquirir productos no oficiales, complementando la situación de restricciones de venta en el exterior del GNP. Numerosas personas transitan entre los puestos. El bazar ofrece miles de productos.

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La venta de merchandising no oficial suele ubicarse en las inmediaciones del recinto de conciertos, permitiendo a los fans adquirir productos únicos y personalizados antes de cada show.

Para los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, distintas cuentas en redes sociales advirtieron que este año la oferta de merch en las calles podría verse limitada, lo que generó incertidumbre entre asistentes habituales.

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En plataformas como TikTok, vendedores y organizadores de bazares informaron que “lo más seguro es que no habrá venta de merch no oficial afuera del GNP”. Esta situación motivó la organización de alternativas para que los seguidores de Styles puedan conseguir recuerdos únicos, incluso antes del inicio de los conciertos.

Dónde y cuándo encontrar el bazar de Harry Styles

La comunidad de Merchada MX anunció la realización de un megabazar dedicado a los fans de Harry Styles, programado del 30 de julio al 2 de agosto, con horario de 11:00 a 19:00 horas. El evento se ubicará a tan solo diez minutos del Estadio GNP Seguros, facilitando el acceso para quienes asistan a los conciertos.

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harry styles cdmx -México- 31 julio
Hay un bazar de Harry styles en cdmx (Facebook Ale Roortz)

La cita es saliendo del Metro Santa Anita, línea 8, punto estratégico para la llegada de asistentes de diferentes zonas de la ciudad. Según los organizadores, “tendremos más de quince mil productos diferentes” y participarán múltiples vendedores reconocidos por su presencia en los alrededores del GNP en años anteriores.

Entre las actividades del bazar destaca la posibilidad de decorar tu propia corbata, sumándose a la tendencia de personalización que caracteriza a los fandoms de Styles. Los organizadores agregaron: “Así que te esperamos saliendo del metro Santa Anita, de once AM a siete PM”.

El evento busca ofrecer:

  • Venta de más de 15 mil productos temáticos de Harry Styles
  • Presencia de vendedores habituales de merch no oficial
  • Estaciones de personalización para corbatas y otros accesorios
harry styles cdmx -México- 31 julio
Hay un bazar de Harry styles en cdmx (Facebook Ale Roortz)

Pop up oficial de Harry Styles y figura de cera en CDMX

Además del bazar, la Ciudad de México será sede de varias actividades para fans de Harry Styles. Entre ellas destaca la Harry Styles Pop-Up Store, ubicada en Lucerna 32, colonia Juárez, que abrirá del 31 de julio al 10 de agosto (cerrado el 3 de agosto). Esta tienda efímera ofrecerá mercancía oficial exclusiva, acceso prioritario para tarjetahabientes American Express y horarios diferenciados para el público general.

Para quienes buscan productos originales y souvenirs oficiales de la gira Together, Together, la pop up es el destino recomendado. La experiencia incluye venta de playeras, sudaderas, accesorios y artículos de edición limitada, así como dinámicas y regalos exclusivos en colaboración con marcas aliadas.

pop up store harry styles
(Instagram)

El Museo de Cera recibe la figura de Harry Styles

La fiebre por Harry Styles en la CDMX también se reflejará en el Museo de Cera, en Londres 6, colonia Juárez, donde se presenta la figura de cera del artista con motivo de sus conciertos. La escultura estará disponible para el público durante las fechas clave, permitiendo a los fans tomarse fotos y compartir la visita en redes sociales.

Una figura de cera de Harry Styles, vestida con blazer blanco, top azul brillante y pantalones marrones, se exhibe en un espacio interior moderno. La figura posa sonriente junto a una columna blanca estriada. El video promociona la presencia de la figura en la Ciudad de México e invita a los espectadores a tomar fotografías antes de un espectáculo musical. En el fondo se observan otras personas. El material presenta un carácter promocional de un evento.

El museo opera de 11:00 a 19:00 horas y ofrece paquetes especiales para quienes deseen recorrer otras atracciones, como el Museo de Ripley y experiencias de realidad virtual. Los precios van desde 180 pesos para estudiantes, niños e INAPAM y 220 pesos para adultos.

Entre las actividades recomendadas para vivir la experiencia Harry Styles en la CDMX, los fans pueden:

  • Visitar el megabazar de Merchada MX para merch no oficial
  • Acudir a la pop up oficial en Lucerna 32 para productos exclusivos
  • Fotografiase con la figura de cera de Styles en el Museo de Cera

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