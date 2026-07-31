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Isaac del Toro: ¿cuándo vuelve a competir tras el Tour de Francia 2026?

Aunque su participación en la ronda francesa ya quedó marcada en la historia, la temporada 2026 todavía no termina para el mexicano

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Isaac del Toro firmó una de las actuaciones más importantes en la historia del deporte mexicano al subir al podio del Tour de Francia 2026.

El ciclista bajacaliforniano terminó tercero en la clasificación general y conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional.

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Aunque su participación en la ronda francesa ya quedó marcada en la historia, la temporada 2026 todavía no termina para el mexicano, quien aún tiene competencias importantes por disputar antes de cerrar el año.

El Mundial de Ruta sería su siguiente gran reto

(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)
(EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)

El siguiente compromiso en el calendario de Del Toro sería el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

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Todo apunta a que el integrante del UAE Team Emirates encabezará la representación mexicana en la prueba de ruta élite varonil, programada para el domingo 27 de septiembre, una de las competencias más importantes del calendario internacional.

El Mundial contempla un total de 13 pruebas, entre ellas contrarreloj individual, carreras en ruta y relevos mixtos por equipos, aunque la participación del mexicano estaría enfocada en la prueba reina de la especialidad.

La Vuelta a España y el Campeonato Nacional siguen como posibilidades

Isaac del Toro logró el tercer puesto en la clasificación general en el Tour de Francia 2026 (REUTERS)
(REUTERS)

Antes del Campeonato Mundial, Isaac del Toro también podría formar parte de la alineación del UAE Team Emirates para disputar La Vuelta a España, la última Gran Vuelta de la temporada.

Sin embargo, su presencia dependerá de la planificación física del equipo, luego del desgaste que implicó completar las 21 etapas del Tour de Francia, así como de la estrategia deportiva que defina la escuadra emiratí.

Además, el mexicano mantiene abierta la posibilidad de competir en el Campeonato Nacional de Ruta, cuya fecha y sede todavía no han sido confirmadas.

Hasta ahora, Del Toro suma una temporada sobresaliente con nueve victorias, además de convertirse en subcampeón del Giro de Italia y tercer lugar del Tour de Francia 2026, resultados que lo colocan como uno de los ciclistas con mayor proyección rumbo a los próximos años.

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