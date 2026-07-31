Comercial de 1991 de Luis Miguel vuelve a viralizarse: redes explotan en nostalgia con su antes y después

El video presenta al cantante Luis Miguel en un comercial de refresco de 1991. El artista, con camisa blanca y cabello rizado, baila y bebe de una botella de vidrio. El escenario tiene iluminación azul y púrpura (Coca-Cola)

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La reciente publicación de una fotografía de Luis Miguel en sus redes sociales desató una ola de nostalgia entre los usuarios, quienes rápidamente recordaron una colaboración icónica del cantante realizada en 1991.

Esta pieza, protagonizada en su momento por El Sol, se convirtió en tendencia luego de que internautas comenzaran a comparar la imagen actual del artista con aquel histórico comercial en el que interpretó una versión modificada de No culpes a la noche.

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La aparición de Luis Miguel en Instagram, no solo marcó su regreso público tras rumores sobre su salud, sino que también coincidió con el lanzamiento de una campaña conmemorativa por el centenario de una de las refresqueras más reconocidas en México.

El cantante se sumó como figura principal de la celebración, lo que reavivó el recuerdo de su participación en campañas comerciales anteriores.

Luis Miguel posa en un primer plano mientras se revelan detalles de su parte médico y cirugías de corazón en Nueva York. (Facebook: Luis Miguel Oficial)

Luis Miguel reaparece tras rumores de salud

La reaparición de Luis Miguel en redes sociales generó gran expectativa. En la imagen, el cantante fue captado en un ambiente relajado tomando la bebida gaseosa, lo que provocó que sus seguidores reaccionaran con mensajes como:

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“Te amamos, respetamos y estamos muy orgullosos de ser tus fans” y “Todo lo que haces eres exitoso!! Te amo mi sol”.

El sol de México reapareció tras supuesta crisis de salud (Instagram)

Usuarios reviven el comercial de 1991 y la versión especial de “No culpes a la noche”

A raíz de la nueva imagen de Luis Miguel, decenas de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fragmentos y recuerdos del anuncio televisivo lanzado en 1991.

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En esa campaña, el cantante interpretó una versión adaptada de No culpes a la noche, cuya letra decía:

“Me gusta en la noche, me gusta en la playa, me gusta en la lluvia... me gusta su frescura, me encanta por su chispa, vive la sensación (...) Vive la sensación, el sabor que me atrapa, tú y yo sensación”.

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El comercial de 1991 se caracterizó por su tono enérgico y por mostrar a Luis Miguel en primer plano, bailando y con lentes de sol.

(Coca-cola/IG luismiguel)

La frase “Vive la sensación, el sabor que me atrapa, tú y yo sensación” se convirtió en una de las líneas más recordadas por sus seguidores, quienes ahora la retomaron en comentarios y publicaciones.

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El revuelo en redes sociales incluyó comparaciones entre el aspecto actual del cantante y el que tenía hace más de tres décadas.

Varios seguidores destacaron que, pese al paso del tiempo, Luis Miguel sigue siendo una figura que genera conversación y despierta la nostalgia de varias generaciones.

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La conversación digital continúa con mensajes que celebran la trayectoria de Luis Miguel y su capacidad para mantenerse vigente en la cultura popular, mientras su imagen actual sirve como puente para revivir momentos emblemáticos de la televisión mexicana.