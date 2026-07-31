Yuri inicia agosto con concierto en el Auditorio Nacional: fecha, horario y boletos

La cantante veracruzana lleva más de cuatro décadas de trayectoria y mantiene un repertorio de clásicos que incluye La maldita primavera, Detrás de mi ventana y Ya no vives en mí. (Yuri/Instagram)

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Yuri abre agosto con concierto en el Auditorio Nacional este sábado 1 de agosto a las 8:00 PM, con boletos disponibles desde $682 hasta $4,340 pesos mexicanos en distintas zonas del recinto.

La cantante veracruzana lleva más de cuatro décadas de trayectoria y mantiene un repertorio de clásicos que incluye La maldita primavera, Detrás de mi ventana y Ya no vives en mí.

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El show se realizará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

El posible setlist para el Auditorio Nacional

Con base en los conciertos de su Icónica Tour 2026 —que incluyó fechas en Guadalupe, Torreón, Los Mochis, San Luis Potosí y Lima, entre otras ciudades— el repertorio esperado para el show del 1 de agosto incluiría:

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Este amor ya no se toca

Déjala

Embrujada (estoy)

Esperanzas

Maldita primavera

¿Qué te pasa?

No puedo más

Todo mi corazón

Es ella más que yo

Yo te pido amor

Hombres al borde de un ataque de celos

Amiga mía Cuando baja la marea

Detrás de mi ventana

Quién eres tú

Ya no vives en mí

El apagón Señora

El set también contempla un medley con versiones de Sin él, Simplemente amigos y Que ganas de no verte nunca más, además de un cierre bailable con La copa de la vida, Salomé y Por arriba, por abajo, según el patrón de sus presentaciones recientes.

Yuri anuncia una sexta fecha en el Auditorio Nacional tras agotar entradas en cinco conciertos previos (OCesa)

Precios de boletos por zona

Las localidades más accesibles corresponden a las secciones de Palcos superiores (P2501B y P2502A), con precios de $682 y $868 pesos por boleto, respectivamente.

Los Palcos de primera planta (P1404C y P1405C) tienen un costo de $1,054 pesos.

Las secciones de Balcón (BAL303 a BAL306) se ubican en $1,550 pesos, mientras que los Palcos A (P1404A y P1405A) suben a $1,860 pesos.

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Las secciones de Balcón A (BA301A y BA302A) y Balcón B (BA301B y BA302B) oscilan entre $1,984 y $2,480 pesos.

Las Lunetas (LU204, LU205, LUN201 a LUN207) van de $2,480 a $3,224 pesos según la fila y subsección.

Zonas Preferentes: los asientos más cercanos al escenario

El vínculo entre Thalía y Yuri se consolida luego de que la intérprete de 'Amiga Mía' apoyara a Yuri durante el proceso de duelo por la pérdida de su madre (IG)

Las secciones Preferentes (PRE107 a PRE109) arrancan en $3,472 pesos y llegan a $3,844 pesos por boleto.

Los precios más altos del evento corresponden a las secciones PRE101, PRE104, PRE105 y PRE106, con boletos desde $4,092 hasta $4,340 pesos cada uno, en filas cercanas al escenario.

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Cómo llegar al concierto de Yuri

La ruta más rápida es en la línea 7 del metro y bajarse en la estación Auditorio, ya habilitada desde inicios del mundial, o tomar la línea 7 del metrobús con dirección a campo marte que va sobre reforma.

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Más de cuatro décadas sobre los escenarios

Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, nació en Veracruz el 6 de enero de 1964 y debutó en la industria musical a los 14 años con el álbum Ilumina tu vida (1978).

Su proyección internacional llegó en 1981 con Maldita primavera, versión en español de la canción italiana Maledetta primavera de Loretta Goggi.

El sencillo batió récords de ventas y la convirtió en la primera cantante latinoamericana en obtener discos de oro en Europa.

A lo largo de los años 80 y principios de los 90, consolidó su posición como una de las voces pop más escuchadas de México y América Latina. Su sencillo ¿Qué te pasa? llegó al número uno del Billboard Hot Latin Songs y se mantuvo en esa posición por 16 semanas.

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Yuri lanza el sencillo “Que ganas de no verte nunca más” reafirmando su vigencia en la música mexicana. Crédito: (Instagram/@oficialyuri)

Una discografía que supera los 30 álbumes

Con más de 30 discos de estudio y ventas que superan los 20 millones de copias en todo el mundo, Yuri figura entre las artistas latinas con mayor proyección comercial de la historia.

Su catálogo abarca géneros que van del pop y la balada romántica hasta el regional mexicano. En 2025 lanzó Yuri y sus amigos del regional mexicano, y en 2026 presentó Señora, su más reciente producción discográfica.

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