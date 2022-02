Colima bajo las llamas de la violencia: continúan los enfrentamientos, ejecuciones y narco mensajes

En el municipio Villa Álvarez se han registrado diversas balaceras y ejecuciones (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

En Colima, que durante mucho tiempo se mantuvo a salvo de la violencia en el país, continúa la ola homicida. Desde el lunes se reportaron balaceras, ejecuciones y el hallazgo de narcomensajes.

Según han reportado los medios locales, en el municipio Villa de Álvarez aparecieron unas cartulinas firmadas por el operador del grupo criminal Los Mezcales, José Bernabe Brizuela Meraz, alias la Vaca, la Bestia y/o el Alimal. El mensaje estaba dirigido para el fiscal del estado, Bryant García, a quien acusó de estar del lado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Bryan Gracianos ya me di que estás con los jaliscos, ponte listo porque solo estás haciendo cateos en mi área, y asegurándome casas y la de ágata no se las aseguraste a ellos, recuerda que el poder no dura siempre”[sic] se leía.

Durante la noche, en Colima capital se registraron diversas balaceras, lo que dejó un saldo de dos muertos y un herido. Todo ocurrió en la calle Oruga , colonia Gustavo Vázquez, donde sujetos armados abrieron fuego contra las personas y huyeron.

De acuerdo con los registros, las víctimas mortales recibieron disparos en el cráneo y tórax.

El pasado 22 de enero la violencia regresó a Colima, tras una disputa en el Cereso estatal entre dos células del CJNG. La primera bajo el mando de Felipe Peñaloza, el Rojo, y Víctor Alexander Torres Brizuel, sobrino de José Bernabé Brizuela Meraz, líder de los Mezcales.

La violencia dejó varios cuerpos destrozados. Entre ellos el de un sujeto apodado el Cejón, un abogado que ha sido vinculado a Los Mezcales.

En unos cuantos días, los enfrentamientos desatados en las celdas pasaron a las calles. Brizuela Meraz, alias la Vaca, extendió un rumor sobre la muerte del líder y fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y armó una guerra.

El pasado 7 de febrero, sucedieron los primeros homicidios. En la colonia Lomas de Vista Hermosa, en Colima capital, hombres armados realizaron disparos a dos vehículos, una camioneta Ford línea Explorer y una unidad Toyota línea Tacoma doble cabina. Las autoridades también reportaron el ataque a la fachada de una casa.

Al cierre del día, tres municipios se habían convertido en el epicentro de la violencia: Colima (capital), Coquimatlán y Villa de Álvarez. En esta última región se registró el primer acto violento del martes. En una finca localizada en la colonia Senderos del Carmen, sujetos armados dispararon contra una finca presuntamente propiedad del ex diputado local del PRI, Aureliano Hernández Alonso.

La Vaca, líder del grupo criminal Los Mezcales dejó una advertencia al fiscal de Colima, Bryant García

Más tarde, en el mismo municipio, en la colonia Exhacienda del Carmen se localizó el cuerpo de una persona decapitada y envuelta en una bolsa. Mientras que en el barrio La España en el centro de la ciudad de Colima, un grupo criminal asesinó a un hombre que caminaba cerca del cruce de las calles José Antonio Díaz y Moctezuma.

En la colonia Los Mezcalitos se detectaron nuevos indicios de violencia, luego de que hombres dispararan varias ráfagas contra una casa.

En el municipio de Coquimatlán se halló una bolsa con restos humanos y una manta con un mensaje amenazante de la delincuencia organizada. Hasta entonces, las autoridades no informaban sobre el móvil de los crímenes.

La prensa reportó estos hallazgos hasta el miércoles, cuando un hombre fue acribillado a balazos en la colonia Patios de Ferrocarril del municipio de Colima. Luego, un estudiante de 16 años, fue asesinado mientras conducía su vehículo por la Avenida San Fernando. Los hechos ocurrieron cuando hombres, abordo de una motocicleta, se le acercaron y dispararon sus armas a quemarropa.

Con el mismo modus operandi fue asesinado un sujeto que caminaba por la avenida Leonardo Bravo. Los agresores, quienes se trasladaban en una moto, acribillaron a la víctima.

De acuerdo con los medios locales, en algunos puntos de la región se encontraron narcomensajes firmados por el CJNG, los cuales iban dirigidos al grupo criminal denominado Cártel Independiente de Colima. Uno de ellos era una advertencia a un sujeto apodado el Inge “por apoyar a Los Mezcales”.

En los últimos meses se ha incrementado el número de asesinatos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

