Titular de SCT en San Luis Potosí estalló contra reportera: “Contesto como se me dé la gana”

(Foto: Twitter/@lavozdesl)

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, Leonel Serrato Sánchez, arremetió contra una reportera, esto, luego de negarse a responder algunas preguntas sobre la entidad.

Al finalizar un evento en Ciudad Valles, varios reporteros se acercaron a Leonel Serrato para cuestionarlo sobre una supuesta ley mordaza al prohibir al delegado Eduardo Saldaña Villarreal otorgar entrevistas, ante esto, el secretario reaccionó de forma violenta y señaló que él no respondería.

“Yo respondo como se me da la gana (…) ¿Apoco no me conoce, apenas me va conociendo?, ¿cómo sabe que soy el secretario de Comunicaciones?, ¿cómo sabe que no soy otro muchacho guapo que anda por la calle?”

La periodista siguió realizando preguntas sobre el tema, a lo que el titular de Comunicaciones en la entidad respondió: “Para usted, si me lo permite, le voy a pedir al encargado de comunicación de la oficina central que todo el material que generemos se lo pueda remitir”.

(Foto: Twitter/@lavozdesl)

“De que ustedes tengan a un delegado danzando para hacerse notar no, es más, eso sí sería causa para que yo lo corriera por andar de ‘chimiscolero’ quedando bien, eso sí no me gusta”, agregó.

La reportera insistió en que si entonces no habría manera de entrevistar a Saldaña Villarreal. “¿Les cae gordo?, a mi me cae ‘re bien’”, dijo. “¿Luego por que lo maltratan?, se quejan mucho (…) han de estar enamorados”, dijo de forma irónica Leonel Serrato.

Y continuó: “Creo que la información pública va a fluir, y la información de orden de que quieran ustedes tener a una persona declarando, ya va a estar aquí la secretaria de Turismo”.

“¿Para qué quiere un medio de comunicación andar entrevistando a un político. Nosotros no importamos. Mientras la función se cumpla, nosotros no importamos”.

La Red de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí expresó su repudio a las expresiones (Foto: Twitter/@RedPeriodistaSL)

Poco después del intento de entrevista, la Red de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí expresó su repudio a las expresiones utilizadas por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de la periodista.

A través de su cuenta de Twitter, la organización destacó que los señalamientos del funcionario agravan y minimizan la labor de la reportera, así como constituyen violencia de género.

“Exigimos que se tomen cartas en el asunto para evitar la repetición de estos hechos, no solo contra la agraviada sino contra todos y todas las periodistas”

La Red de Mujeres Periodistas aseguró que Serrato Sánchez tiene antecedentes de sanciones por violencia de género, por lo que consideró necesario que el funcionario se instruya en el tema a fin de que sepa reconocer sus conductas y evitar agredir nuevamente a otra periodista.

La organización también llamó al gobierno estatal para que revise si sus funcionarios tienen conocimientos en perspectiva de género (Foto: Twitter/@RedPeriodistaSL)

Además, exigió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado tome conocimiento del caso y emita las recomendaciones pertinentes; que el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas inscriba lo sucedido y emita las medidas precautorias que procedan.

La organización también llamó al gobierno estatal para que revise si sus funcionarios tienen conocimientos en perspectiva de género, sancionar la conducta de Leonel Serrato, y que el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí insista en la aplicación de las políticas de género entre los responsables de las dependencias.

“Requerimos funcionarios públicos que respeten la labor periodística, que separen el machismo del trato con las personas. Que se sensibilicen hacia la libertad de expresión. Que evalúen sus comportamientos y que asuman su responsabilidad. NO TENDRÁN MÁS NUESTRO SILENCIO”

SEGUIR LEYENDO: