“Inadmisibles” las declaraciones de Ted Cruz sobre el gobierno de México: Ricardo Monreal

El senador morenista rechazó las declaraciones del legislador estadounidense, Ted Cruz. (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, consideró como “inadmisibles” las declaraciones del senador de Estados Unidos, Ted Cruz, quien criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que podría estar incurriendo en abuso de poder, además de destacar la alarmante situación de asesinatos de periodistas en México.

El legislador morenista aseguró que lo dicho por su homólogo texano agreden la política interna y la soberanía de México.

“No es admisible su posición, agrede a la política interna, a nuestra soberanía y, quizás, lo que debería hacer él es empeñar y emplear toda su energía a defender los derechos civiles de los migrantes”, señaló.

Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan/ Archivo

Durante la impartición de una clase sobre Parlamentarismo y Presidencialismo en la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual fue transmitida por redes sociales, Monreal Ávila rechazó las declaraciones de Ted Cruz pues dijo que una de los temas claves en todos los países es su política internacional y su relación con otras naciones independientemente del sistema político que tenga.

“México debe de cuidar mucho la política internacional que nos corresponde y al Senado vigilar. Ayer vi una declaración del republicano Ted Cruz y a mí me parece que es inadmisible sus aseveración, porque independientemente de nuestros problemas, el legislador republicano de Estados Unidos debe tener más prudencia sobre nuestros asuntos internos”, dijo Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República advirtió que no se debe permitir ningún tipo de injerencia de ningún país: “México tiene que cuidar mucho de no intervenir en ninguna nación, pero también debemos cuidar nosotros que no intervengan en nuestros asuntos internos”, puntualizó.

El senador republicano, Ted Cruz, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al señalar que podría estar incurriendo en abuso de poder, además de que destacó la alarmante situación de asesinatos de periodistas en México. (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/ Archivo)

El pasado 17 de febrero, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Ted Cruz criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al señalar que podría estar incurriendo en abuso de poder, además de que destacó la alarmante situación de asesinatos de periodistas, por lo que advirtió a la administración de Joe Biden que podría estar en peligro la relación bilateral.

“Estoy profundamente preocupado por la profundización de los disturbios civiles en México y el colapso de la sociedad civil. La ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico a la migración ilegal”, dijo el senador texano.

Al destacar la violencia contra los periodistas, Cruz acusó al presidente López Obrador de empeorar la situación contra los comunicadores.

“El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortífero de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo… El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias”, dijo.

AMLO se refirió a las críticas a su gobierno por parte del senador estadounidense, Ted Cruz (Foto: especial)

Y enfatizó que “el colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el estado de derecho bajo López Obrador, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En respuesta llegó poco después de parte del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quien publicó una carta en la que subrayó que “es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil”, sin embargo, indicó que “eso sólo se puede hacer a través de la cooperación” entre las dos naciones.

El diplomático mexicano rechazó también que en México haya una profundización de los “disturbios civiles” y una “ruptura del Estado de derecho”, por lo que invitó al senador estadounidense a que “amplíe su mirada y mire al resto del mundo y América Latina”, pues con ello “descubrirá una realidad muy diferente”.

“Lo invito a estudiar lo que pasó en nuestras elecciones federales de junio pasado. Todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron avanzando para fortalecer nuestra democracia y libertad de expresión”, enfatizó Moctezuma Barragán.

SEGUIR LEYENDO: