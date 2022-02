Mario Delgado aseguró que AMLO “es un gran promotor y defensor de la libertad de expresión”

Mario delgado le pidió a la oposición ponerle fin a sus campañas de desprestigio (Foto: Twitter/mario_delgado)

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que Andrés Manuel López Obrador “es un gran promotor y defensor de la libertad de expresión”, a pesar de los constantes ataques contra periodistas y medios de comunicación que, supuestamente, están en contra de su gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, el líder morenista aseguró que en México, hoy más que antes, existen más libertades. Para justificar esta afirmación, publicó una conversación que tuvo con los medios de comunicación en la que aseguró que la Cuarta Transformación (4T) está comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la prensa.

“Sin duda, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es un promotor de la libertad de expresión, hoy tenemos libertades como nunca antes; está afrontando con gran valor y honestidad, aunque con menor velocidad de lo que nos gustaría, los asesinatos contra periodistas”, declaró Delgado Carrillo.

Asimismo, sostuvo que para consolidar esta autonombrada transformación del país, deben de seguir actuando “de manera valiente” para erradicar por completo estos crímenes contra los periodistas, que, en lo que va del sexenio de AMLO, ya se registraron 55.

En lo que va del 2022 han sido asesinados 4 periodistas (Foto: Youtube @Andrés Manuel López Obrador)

Posteriormente, Mario Delgado enfatizó en que Morena siempre luchará por la libertad, en todas sus expresiones. Por ello, destacó las labores que los gobiernos federal, estatales y municipales del partido guinda se encuentran realizando para eliminar por completo el legado de corrupción, impunidad y violencia “que el viejo régimen dejó”.

“Los mejores remedios contra esas inercias y vicios heredados son la honestidad, austeridad, voluntad política y transparencia. Por ello, el Gobierno ya está investigando uno a uno, todos los crímenes contra periodistas, lo que permite que el presidente tenga autoridad moral y de la cara todos los días ante los medios de comunicación y el pueblo de México”, ahondó el líder político.

Finalmente, resaltó que la libertad de expresión es parte fundamental de la democracia, por lo que invitó a las figuras de la oposición a respetar este derecho y detener su “estrategia de desinformación, calumnias y de noticias falsas” que tienen el objetivo de confundir a la gente y tratar de detener al gobierno actual, pues sus dichos “solo daña al ejercicio periodístico”.

Desde hace algunas semanas, AMLO ha utilizado sus conferencias de prensa matutinas para señalar a algunos periodistas de atacarlo, pues algunas de sus publicaciones revelaron algunas irregularidades con él, su gobierno y hasta su familia.

Carlos Loret de Mola se ha convertido en su víctima favorita de las últimas semanas (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola se convirtieron en sus víctimas favoritas. A la primera la llamó “mentirosa” debido a los presuntos “reportajes calumniosos” realizados en favor del “bloque conservador”.

“Ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdova (presidente consejero del INE) era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo”, aseguró López Obrador.

Por su parte, la afrenta más prolongada y complicada ha sido con Loret de Mola, luego de que participara en el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS que dio a conocer dos propiedades de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por la oposición y, desde redes sociales, el Senado y la Cámara de Diputados confrontaron al mandatario. No obstante, el asunto no se quedó dentro del país, pues el senador estadounidense Ted Cruz también manifestó su enojo por la actitud de Andrés Manuel y le solicitó a Joe Biden intervenir.

