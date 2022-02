MCCI: AMLO otorgó concesiones a Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta

Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta, obtuvo un par de contrataciones con la 4T (Foto: Cuartoscuro)

José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, informó que trabaja para los hijos de Daniel Chávez Morán, quien desde entonces, ha recibido un par de concesiones millonarias a los consorcios hoteleros del empresario.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de México, a través de su conferencia mañanera, no existe conflicto de intereses con la empresa donde trabaja su hijo como asesor legal.

Sin embargo, KEI Partners le pertenece a los hijos de Chávez Morán, además de que el empresario se desempeña como el supervisor honorífico del Tren Maya, quien “no cobra ni tiene relación de negocio” con la 4T, según AMLO.

Tras las declaraciones anteriores, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que Grupo Vidanta, de Sánchez Moran, obtuvo un par de concesiones el mismo año que José Ramón obtuvo su empleo en EEUU.

Fue durante el año 2020 cuando el gobierno de la Cuarta Transformación amplió a 15 años una concesión al empresario para ocupar una playa, además de la construcción de un teleférico sobre el río Ameca, señalaron los periodistas Vanessa Cisneros y Mauricio Rubí.

Ese mismo año, de acuerdo con el propio hijo mayor de AMLO, obtuvo su trabajo como asesor legal de KEI Partners, empresa que ha enfrentado numerosas críticas por publicar un dudoso sitio web en apenas unos días, a pesar de existir desde hace varios años.

MCCI reveló que la primera de las concesiones, beneficiará al empresario por lo menos hasta el año 2035, el Desarrollo Marina Vallarta SA de CV, mismo que podrá ocupar más de 84 mil metros cuadrados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

El segundo proyecto, indicaron, es la construcción de un teleférico que comunicará dos complejos hoteleros de Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, aprobado por el director general de Riesgo Ambiental, Juan Manuel Torres Burgos.

Quién es Daniel Sánchez Morán

Sánchez Morán es un ingeniero civil de la Universidad de Guadalajara que realmente nació un 16 de noviembre de 1951 en la ciudad de Delicias, estado de Chihuahua, al norte de México.

Sus inicios en materia empresarial iniciaron con la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán, Sinaloa, y escaló hasta que se inauguró su primer hotel llamado Paraíso Mazatlán.

Actualmente, Grupo Vidanta es dueño de poco más de 30 resorts de lujo en ciudades como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán.

Actualmente ya no es la mente maestra detrás de la edificación de complejos hoteleros, pero si ha trabajado en conjunto con otras marcas para desarrollar diversos proyectos vacacionistas de mucho lujo.

Detrás de KEI Partners

Por otra parte, está la empresa de construcción de desarrollos inmobiliarios de lujos para vacacionistas, donde los dueños son Erika Chávez e Iván Chávez, hijos de Morán, además de Karla Wiedemann.

Erika Chávez, es la fundadora y directora de Erika Paola Design. Se trata de una experimentada empresa global de diseño encargada de crear “entornos experienciales multifacéticos” para clientes privados de Alto Nivel.

Por otra parte, Iván Chávez lleva 16 años en la industria de la hostelería, especializada en desarrollo de entretenimiento, destinos turísticos, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, restaurantes, bienes raíces e infraestructura turística.

Erika es egresada de la carrera diseño arquitectónico en la New York School of Interior Design, mientras su hermano se graduó en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania con una Licenciatura en Ciencias Económicas.

