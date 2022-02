En un departamento de más de 220 mil pesos al mes: así vive “al día” Karime Macías en Londres

Macías Tubilla tiene 30 días para apelar su extradición a México (Fotos: especial)

Tras casi cuatro años de residir en Londres, Reino Unido, bajo la figura de asilo político, este jueves la Corte de Magistrados de Westminster dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para extraditar a Karime Macías Tubilla, ex directora del DIF en Veracruz y ex esposa del ex gobernador priista Javier Duarte (2010-2016), acusada por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasma.

Como era de esperarse, la abogada de 46 años de edad por la Universidad Iberoamericana, dio a conocer a través de una carta que apelará la decisión en los próximos 30 días que le concedió la Corte, señalando que luchará por ella y sus hijos ante las “falsedades” que declararon funcionarios en su contra. “Ni un peso llegó a mi bolsillo”, se lee en el documento.

Pero lo que más llamó la atención de su misiva es que Macías Tubilla aseguró que vive en la capital inglesa “al día, sin el más mínimo lujo” como señaló Miguel Ángel Yunes, ex gobernador panista de Veracruz (2016-2018), quien impulsó la investigación en su contra.

Vista área del barrio de Belgrave (Foto: Google Earth)

“Mi situación económica es crítica, es lejano a lo que Yunes maquiavélicamente le hizo creer a la sociedad, a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en mi contra para vestirme de villana”

Y es que diversos medios documentaron a finales de 2019 que la ex primera dama de Veracruz vive en el exclusivo barrio de Belgrave, ubicado a menos de dos kilómetros del Palacio de Buckingham, y donde algunas marcas como Chanel, Valentino, Cartier, Tiffany y Prada lucen sus ostentosos aparadores ante la mira de la clase alta de Reino Unido.

Ahí, en el número 10 de la calle Wilbraham Place, se encuentra el departamento que habita Macías y sus hijos. Una serie de edificios color ladrillo y acabados blanco, conocidos como Wilbraham Mansions, que cuenta con 48 departamentos. Si bien por fuera no luce opulento, sí es muy atractivo.

Vista de una recama en el edificio Wilbraham Mansions (Foto: Savills/RICS)

De acuerdo con el sitio Prime Location, un departamento de tres recamaras, dos baños (152 m2) y doble estacionamiento en Wilbraham Mansions se renta al mes en poco más de ocho mil libras esterlinas; es decir, unos 220 mil pesos.

“Está situado en una calle muy tranquila a la salida de Sloane Street, con una ubicación ideal junto a Sloane Square. La estación de metro está a un par de minutos a pie, al igual que los lugares de compras de Sloane Street y Kings Road”, se lee en la descripción.

Cabe mencionar que uno de los grandes atractivos de residir en el barrio de Belgrave es el acceso a pequeños parques y jardínes privados, que están enrejados y que son exclusivos para los vecinos, pues se les otorga una llave especial.

Sala de muestra de un apartamento del Wilbraham Mansions (Foto: zoopla.co.uk)

Pero la vivienda no es todo. Según informes de Yunes, los hijos de Duarte y Macías acuden a la Eaton Square School, uno de los colegios más caros de Londres, cuya colegiatura está en más de 500 mil pesos al año. El centro de estudios ofrece clases de esgrima, squash y ballet.

Por si fuera poco, Yunes reportó que en la rutina diaria de Karime, se incluye masajes faciales, sesiones de gimnasio y paradas frecuentes a los cajeros automáticos del banco Barclays.

Mientras tanto, Javier Duarte, quien desde 2017 se encuentra preso en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, ha defendido a su ex esposa de los delitos que le atribuyen, señalando que todo sería de un invento de Miguel Ángel Yunes.

Karime Macías y Javier Duarte (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Además, de las denuncias por desvío de dinero, Macías suma otra acusación más. En 2018, la Secretaría de Hacienda denunció a la mujer por un presunto fraude fiscal por 2 millones de pesos.

Se espera que su llegada a México, Macías sea internada en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos.





