Carlos Alazraki celebró aparecer en la mañanera de AMLO: “¡Gracias, señor presidente!”

Carlos Alazraki fue nombrado durante la conferencia mañanera (Fotos: Cuartoscuro)

El periodista Carlos Alazraki agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haberlo nombrado durante la conferencia mañanera de este miércoles 16 de febrero, en donde el mandatario refirió la entrevista que el comunicador le realizó al excandidato a la presidencia Roberto Madrazo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el comunicador mostró su alegría por salir de nueva cuenta en la conferencia de Palacio Nacional; no obstante, destacó que en esta ocasión fue más significativo debido a que se dio en el aniversario de Atypical TEVE, el canal de YouTube donde el comunicador ha hecho segmentos de discusión política.

“¡OTRA VEZ SALÍ EN LA #MAÑANERA! @lopezobrador_ habló sobre la entrevista que le hice a Roberto Madrazo en @AtypicalTEVE y esto fue TODO lo que dijo al respecto…¡GRACIAS SR PRESIDENTE! Que BUEN REGALO de ANIVERSARIO para el canal”, redactó en su cuenta de Twitter este miércoles 16 de febrero.

La entrevista de Carlos Alazraki a Roberto Madrazo fue mencionada en la mañanera (Foto: Twitter/@carlosalazraki)

Y es que durante la reunión con los medios de comunicación en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano reprodujo un fragmento de la entrevista que Alazraki le realizó al expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El jefe del Ejecutivo Federal quiso centrar la atención en las palabras que el comunicador le dice al expolítico: “Yo tenía -como no me contrató nadie…así que lo puedo decir con tranquilidad-, yo tenía la solución a nivel mercadotecnia: esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”.

Con dichas afirmaciones, el tabasqueño sentenció que durante la campaña presidencial del 2006 “los conservadores” presuntamente falsificaron actas, rellenaron urnas, así como la aplicación de un plan en contra para que no ganara las elecciones.

“En donde se equivoca Alazraki es en que ahora ya no hay el monopolio que existía sobre los medios, el control que existía sobre los medios y sí funcionaba la máxima de Weber… de Goebbels, el propagandista de Hitler, de que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad; entonces, repite y repite y repite, repite, repite y entonces sí funciona”

Conferencia matutina del miércoles 16 de febrero (Foto: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

El presidente ha estado involucrado en muchos escándalos estos últimos días, pues durante la conferencia de prensa del pasado 15 de febrero, el mandatario federal acusó de “traidores a la patria” a todos aquellos que realizan campañas contra el gobierno de la 4T. Además, urgió que todos quienes reciban ingresos públicos, ya sea de manera directa o indirecta” deben transparentarlos.

En este tenor, cuestionó los recursos de MCCI, la cual ha estado en la mira durante todo el tiempo que lleva su sexenio, aunque desde hace casi 20 días ha sido el blanco de los ataques debido a la investigación que realizó en conjunto con LatinUs para revelar dos propiedades del hijo mayor del presidente en Texas.

“A ellos les pregunto: ¿Qué no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación? Es hasta traición a la patria, pero por qué no dicen cuánto reciben (...) Es interesante esto que está sucediendo y el que nada debe nada teme (...) La campaña contra nosotros viene de arriba”, añadió.”, declaró Andrés Manuel.

Senadores de Morena pidieron a las autoridades encontrar a Ricardo Anaya (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República respaldó estos dichos y condenó los “constantes ataques” que sufre el presidente, encabezados, aseguró, “por los conservadores que perdieron sus privilegios”.

“Condenamos, de manera contundente, las calumnias, el ataque mediático y la polarización de la oposición, y mantenemos la frente en alto porque apoyamos los ideales de justicia, igualdad y fraternidad que encabeza nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador”, destacó el grupo parlamentario.

