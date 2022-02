“No matamos”: el mensaje del “Chino Norte”, presunto líder narco en Monterrey

Presunto narcotraficante independiente mandó un mensaje a la población de Nuevo León Video: Twitter/@DemonioTtv

Mediante un video publicado en redes sociales, un presunto narcotraficante independiente de Monterrey, quien se identificó como el Chino Norte mandó un mensaje a la población de Nuevo León, en el cual aseguró que no comete crímenes en contra de los habitantes del estado.

“Buenas noches, soy Chino Norte, quiero hacerle saber a todo el estado que no trabajo con ningún cartel, soy independiente. No matamos, no levantamos, no extorsionamos, queremos dedicarnos nomás a lo nuestro, que es a la venta. Mis muchachos sólo los tengo para cuidar y proteger a mi gente de los mugrosos, lacras y madrinas; no jalamos con el gobierno”, dijo el presunto narcotraficante en el video.

El Chino Norte opera en el área metropolitana de Monterrey y anteriormente formaba parte de una alianza de narcotraficantes independientes que buscaban protegerse de los ataques por parte del Cártel del Noreste y de los Zetas.

“Mucha gente dice mi nombre, pero en realidad son sólo corrientes que andan haciendo mam*das, no nos metemos con nadie, no se metan con nosotros; estamos a la orden del pueblo”, dijo el presunto criminal.

De acuerdo con medios locales, el Chino Norte responde al nombre de Alfredo Azael Nava Ramírez, quien es reconocido entre los traficantes de droga del estado y había sido detenido en 2018 y posteriormente recluido en la Prisión Estatal de Apodaca.

El presunto narco opera en diversas zonas de Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

Los abogados contratados por el presunto criminal lograron ponerlo en libertad tras llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales que llevaban su caso en aquél año, rumores apuntaron a que podrían haber incurrido en posibles actos de corrupción debido a la naturaleza de su caso.

La conductora de televisión Fabiola Martínez habría tenido una relación con el Chino Norte, así lo aseguraron diversos medios de comunicación de circulación nacional, quienes aseguraron que el presunto narcotraficante sostenía una relación con la modelo a pesar de que estaba casado.

Estos rumores comenzaron a circular por medio de la cuenta de Instagram de la conductora, en la cual diversos usuarios notaron detalles de accesorios del presunto narcotraficante en fotografías que ella había posteado:

“El anillo de calavera que tiene es de él. El video reciente donde subió la banda era en una casa de seguridad, donde fue llevada. Hay fotos y evidencias que anda con alias Chino y él tiene esposa, y está embarazada”, escribió un usuario.

Por su parte, la conductora negó cualquier nexo con el Chino Norte, pues aseguró que nunca ha tenido contacto con este sujeto, a quien el cantante de música regional mexicana, Luís R Conriquez le compuso un corrido que lleva como título su apellido.

El "Chino Norte" ha sido vinculado a una guerra entre narcotraficantes independientes de Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

Alfredo Azael Nava Ramírez ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa y con el Mayo Zambada, líder de esta organización criminal, quien presuntamente le habría mandado saludos en un video publicado en redes sociales.

El protagonista del video ha sido señalado en diversas ocasiones por tomar parte en una lucha por la plaza de Monterrey, pues incluso algunos de sus antiguos socios se habrían tornado en su contra debido a las acciones violentas que presuntamente ha realizado.

De acuerdo con reportes del medio estadounidense Breitbart, la guerra entre narcotraficantes independientes en la capital de Nuevo León ha dejado un total de 150 personas muertas, quienes se encontraban disputándose el territorio de las ciudades correspondientes a la zona metropolitana regiomontana.

Los rivales del Chino Norte previamente eran sus socios, quienes han sido identificados como Enrique Totoy González Rivera, y su hermano Guillermo Osiel Totoy Negro González Rivera, quienes estarían involucrado en los hechos violentos a los que es vinculado el presunto narcotraficante.

SEGUIR LEYENDO: