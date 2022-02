El sistema de facturación en el SAT cambiará, consulta el nuevo procedimiento

El SAT cambiará la metodología para realizar facturación (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Con el propósito de mejorar los servicios y otorgar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a contribuyentes públicos y privados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una actualización a la factura electrónica, la cual pasó de la versión 3.3 a la 4.0. Por lo que ya fijó una fecha límite para que se utilice esta nueva actualización de manera obligatoria.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro señaló este domingo 13 de febrero que en la versión más reciente los cambios más importantes son la obligatoriedad del nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. También, en el caso de los recibos de nómina, los trabajadores deberán proporcionar a su empleador su RFC, nombre completo, así como el código postal de su domicilio fiscal registrados ante el SAT.

Asimismo, la dependencia otorgó un periodo de transición hasta el 30 de abril para utilizar ambas versiones de facturación con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades para la emisión de facturas o recibos de nómina.

El SAT también solicitará más datos para mejorar el vínculo con el contribuyente (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

También se dieron de alta las ligas:

Las cuales sirven para los caso de los recibos de nómina, para que los trabajadores pueden consultar sus datos fiscales en lo que comúnmente se conoce como Constancias de RFC (Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal), mismas que pueden ser tramitadas con Contraseña o e.firma (firma electrónica).

No obstante, el SAT contempla la posibilidad de que el contribuyente no cuente con ésta, por lo que también reiteró que se puede solicitar a través de SAT ID en: https://satid.sat.gob.mx o en la app gratuita del mismo nombre, misma que enviará una respuesta en los cinco días hábiles posteriores a su solicitud. Y para las personas que les resulte completamente ajeno esto, el SAT habilitó un video tutorial en el que se instruye, a través de YouTube, los pasos a seguir para poder utilizar adecuadamente esta plataforma digital (https://youtu.be/M-pDFpwmejY).

Cabe destacar que desde la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, que venía incluida con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se realizaron diversos cambios tanto en la recaudación como en la metodología de registro para las y los contribuyentes.

Raquel Buenrostro aclaró que no se sancionarán a los jóvenes de 18 años que no se tramiten su RFC (Foto: Reuters / Alberto Fajardo)

En primer lugar se destaca el régimen simplificado, el cual espera beneficiar a miles de empleadores al manejar un mecanismo más simple para poder realizar a tiempo sus obligaciones fiscales. Esto porque el SAT ya contará con los datos precargados de la empresa que desee realizar su declaración y pago de impuestos proporcional a sus ganancias del año fiscal.

Al mismo tiempo, y como su nombre lo indica, el régimen simplificado facilita los trámites burocráticos gracias a la conectividad que se establece a través de las nuevas tecnologías con la persona física o moral.

Finalmente, se destaca la implementación del registro para la generación del RFC de todas y todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad. En este último punto se especuló mucho sobre la posibilidad de que existiera un régimen punitivo contra este demográfico; sin embargo, Raquel Buenrostro salió a aclarar la situación y, a través de todas las vías institucionales que tiene el SAT a su alcance, especificó que en caso de que no se cumpla con el registro no habrá castigo alguno. En esto, la titular de la institución hizo hincapié para resaltar el carácter de necesario para que el SAT pueda operar de mejor manera; no obstante, el incumplimiento de esto se espera que sea un número menor de personas.

SEGUIR LEYENDO: