Patricia Armendáriz sugirió que periodistas den a conocer sus ingresos: “por su función crítica de informar”

La diputada es fiel seguidora del presidente López Obrador. (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Luego de que el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diera a conocer los supuestos ingresos que percibió el periodista Carlos Loret de Mola durante el año 2021, la diputada Patricia Armendáriz, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual fue fundado por el mandatario federal, dijo que los periodistas deberían dar a conocer sus ingresos y la fuente de obtención de ellos.

La diputada mencionó esto por medio de su cuenta de Twitter, en donde etiquetó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien apenas el viernes dijo que estaría al pendiente de alguna posible denuncia por parte del Loret de Mola en contra del gobierno federal.

La diputada justificó su petición, diciendo que esto lo decía por la “función crítica de informar” de los comunicadores. “Por su función crítica de informar todos los periodistas deberían dar a conocer sus ingresos y la fuente de los mismos. @INAImexico”, escribió Armendáriz en el tuit, lo cual provocó diversas reacciones.

Una de las usuarias, identificada como @nayaroldan, dijo que “la información de sujetos obligados es pública porque reciben recursos públicos. Los medios, por ejemplo, reciben publicidad oficial (sin ningún criterio para su repartición, por cierto) y es público, así como su sueldo de diputada porque lo pagamos de nuestros impuestos”.

Otro de los usuarios, mencionó que los particulares, únicamente tienen la obligación de cumplir con el fisco, y que los únicos que deben transparentar sus ingresos son los servidores públicos. “Señora usted en verdad tiene un problema, los particulares solo tienen obligación de cumplir con el fisco. Los únicos que deben transparentar son los servidores públicos. Me extraña que diga esas cosas con tal de quedar bien con el PG. Todo indica que ud quiere una gubernatura”, expresó.

“¿Basada en que ley? La ignorancia es mala consejera, diputada”, dijo otro de los internautas.

AMLO exhibe supuesto salario de Loret de Mola

El pasado viernes, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador exhibió la supuesta cantidad de dinero que recibió el periodista Carlos Loret de Mola durante el 2021. En su presentación, el mandatario dijo que el periodista había recibido, en total, 35.2 millones de pesos, de los cuales, Televisa, empresa para la que trabajó Loret de Mola hasta 2019, le había dado 11.8 millones de pesos.

También mencionó que de Radiópolis, había recibido 9.2 millones; de Latinus 6.3 millones; del periódico El Universal 4.5 millones; de “otros” 2.8 millones, y del Washington Post 0.6 millones. “Esto es lo que gana Loret, esto es lo que ganó el año pasado (35.2 millones de pesos), pero lo que me llama mucho la atención y lo tendrán que aclarar los directivos de Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado”, dijo.

AMLO dio a conocer, el pasado viernes, supuestos ingresos del Foto: Captura YouTube/Andrés Manuel López Obrador de Loret de Mola.

“Le voy a solicitar al instituto de la transparencia, ya saben que tengo diferencia con ellos, pero formalmente les voy a pedir que solicita al SAT que me certifiquen los datos”, explicó el presidente, y mencionó que pedirá información más a fondo de Latinus, empresa de comunicación digital en donde colabora Loret de Mola.

El mandatario federal aclaró que Loret gana 15 veces más que él. “No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación para acabar con la corrupción en México”.

Tras esto, el periodistas respondió al mandatario, diciendo que López Obrador está acorralado, y no sabe como zafarse del escándalo que provocó el reportaje que él mismo dio a conocer, en donde exhibió que su hijo José Ramón López Beltrán, vive a todo lujo en Texas.

“El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

El periodista aseguró que los datos que presentó el mandatario son inflados. Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret

Además, dijo que se habían usado datos inflados. “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019″, expresó el columnista.

Tras las declaraciones de López Obrador, W Radio, en donde colabora Loret de Mola, emitió un comunicado, en donde expresó, ven con “profunda preocupación” la revelación hecha por el presidente López Obrador de los supuestos ingresos del periodista, y dijo que exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad ”consagrado en la Constitución”.

