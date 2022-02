“Lo repito: no es una ruptura en las relaciones con España”, insistió AMLO

Foto: REUTERS/Henry Romero/Archivo

Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre las relaciones con España y los presuntos abusos que cometieron las empresas de ese país en México durante sexenios pasados, pero insistió que no se busca romper las relaciones con el país europeo.

“Ya lo expliqué ayer, pero lo repito: no es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y políticos de México en los sexenios de (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y de (Enrique) Peña Nieto”, insistió este viernes durante su conferencia matutina realizada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, estado en el que realiza una gira de varios días.

El mandatario federal reiteró que el comportamiento de empresas como Repsol, OHL e Iberdrola, le costó mucho a los mexicanos.

“La actitud o el comportamiento de la empresa Repsol de España en México, lo que nos costó. Es cosa de hacer el análisis, yo lo tengo hasta escrito en un libro, lo que nos costó lo de OHL, las concesiones entregadas a esta empresa española, favorita del gobierno anterior y lo que nos ha costado Iberdrola, no solo lo que ha perdido México, sino la ofensa de que una empresa de que se beneficia de contratos de abastecimiento de energía eléctrica, se lleve a trabajar a la secretaria de Energía de México (Georgina Kessel) y se lleve como empleado al expresidente de México, a Felipe Calderón. Eso es una ofensa a nuestro pueblo”, señaló.

“Entonces no es ruptura en las relaciones, nada más decir no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español, que respetamos y admiramos tanto, con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel. Eso es todo”, recalcó.

Al ser cuestionado si ha habido comunicación entre las cancillerías de México y España, López Obrador señaló que no tenía esa información, pero insistió que al decir “pausar” las relaciones es “darse un tiempo” entre ambos países.

“(...) Pero no habría ningún problema en que se tenga comunicación, (pero) qué mejor comunicación que lo que estoy diciendo. ¿Qué no se entera?. Dicen los internacionalistas conservadores ¿Qué es eso de pausar? ¿No lo entendieron? Claro que sí, es a ver vamos a darnos tiempo, nos conviene a los pueblos, a los gobiernos para entender que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México”, apuntó.

“Pero es decirles ya no. Me tocó hablar con el presidente del Consejo de Iberdrola, el señor me imagino que allá, no sé el comportamiento en las reuniones con el Rey o con el presidente de España, pero acá quiso actuar con un protagonismo irrespetuoso y le tuve que decir ‘oiga ustedes nos han ofendido’. Pero allá (España) quien sabe como actúa, yo creo que tiene mucha influencia porque allá sube y sube el precio de la luz y ellos son los que controlan, los de Iberdrola y ese es el modelo que quieren para México o hacia allá iban porque se los permitieron”, señaló.

Reiteró que admira y respeta al pueblo español, con quien dijo “tenemos muy buena relación, para que no se malinterprete”.

“Ni modo que la empresa, cualquiera: Iberdrola es el equivalente al pueblo español. Es como si dijéramos que Telmex es México. Noooo, es más, ni siquiera el Gobierno de España es el pueblo español, ni el Gobierno de México es el pueblo de México, son cosas distintas”, subrayó.

“Para no equivocarnos: las diferencias las tenemos arriba y además tenemos pruebas de lo que decimos. Qué más pruebas puede haber, luego de que terminó el gobierno de Calderón, después de que el trato a Iberdrola fue excepcional, que se le entregan subsidios, se le compra la energía a Iberdrola a precios elevadísimos”, señaló al tiempo que recordó que luego de que el expresidente panista se incorporó como consejero en Iberdrola se aprobó una ley de austeridad para que el que trabaja en el gobierno no se pueda ir a trabajar a una empresa vinculada a lo que fue su desempeño en la función pública porque se llevan información privilegiada.

Finalizó insistiendo que no hay ninguna otra acción “hay una relación económica, comercial, una relación social, cultural, turística. Es nada más apuntar este caso porque ahora también que se sepa, con la reforma eléctrica pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México. Es todo”, remató.

