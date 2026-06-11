Asesinan a Ermelo Rivera, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero

Ermelo Rivera Campo, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez, fue asesinado tras un ataque armado en Guerrero. (Facebook Ermelo Rivera)

La violencia política volvió a sacudir al estado de Guerrero luego de que fuera asesinado Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los principales aspirantes de Morena para contender por la alcaldía de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio en la comunidad de El Papayo, perteneciente a dicho municipio de la Costa Grande, donde hombres armados interceptaron al político y dispararon contra la unidad en la que se encontraba.

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De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también perdió la vida otro hombre que acompañaba a Rivera Campo al momento del ataque. Ambas víctimas quedaron sin vida al interior de una camioneta de modelo reciente que se encontraba estacionada sobre una calle de la zona centro de la localidad.

Habitantes de la comunidad alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras el reporte, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al lugar para resguardar el área y permitir el inicio de las investigaciones.

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Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las primeras diligencias ministeriales, recopiló indicios y llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Hombres armados atacaron al aspirante en la comunidad de El Papayo. (Canva)

Según los primeros datos obtenidos por las autoridades, Ermelo Rivera fue alcanzado por los disparos mientras se encontraba en el asiento del conductor de la camioneta. Al momento del ataque vestía pantalón de mezclilla, playera oscura y una gorra blanca.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio ni se ha establecido oficialmente el posible móvil de la agresión.

Ermelo Rivera, un perfil cercano a Morena en Guerrero

Ermelo Rivera Campo era considerado uno de los aspirantes con mayor presencia dentro de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez en las próximas elecciones.

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Diversos actores políticos lo identificaban como una figura cercana al grupo encabezado por el fallecido César Núñez, quien tuvo influencia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional en Guerrero.

Su nombre había comenzado a tomar relevancia dentro de la estructura política local debido a sus posibilidades para competir por la alcaldía en 2027. Sin embargo, su asesinato interrumpió su trayectoria y abrió una nueva investigación sobre la violencia que afecta a representantes y aspirantes políticos en la entidad.

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Coyuca de Benítez enfrenta nuevamente un episodio de violencia política tras el homicidio de un aspirante electoral. (Facebook Ermelio Rivera)

El crimen generó preocupación entre integrantes de la clase política estatal, debido a que ocurrió en un municipio donde previamente se han registrado ataques contra candidatos durante procesos electorales.

Coyuca de Benítez, escenario de violencia contra políticos

El homicidio de Rivera Campo ocurre en un contexto de violencia que ya había alcanzado al ámbito electoral en Coyuca de Benítez.

El antecedente más recordado ocurrió el 29 de mayo de 2024, cuando fue asesinado José Alfredo Cabrera Barrientos durante el cierre de su campaña electoral en ese municipio. El ataque generó una fuerte reacción nacional por la violencia contra candidatos durante el proceso electoral de ese año.

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A raíz de estos hechos, autoridades han señalado la necesidad de reforzar la seguridad para proteger a quienes participan en actividades políticas, especialmente en regiones donde existen disputas entre grupos criminales y problemas de seguridad.

La Fiscalía de Guerrero continuará con las investigaciones para establecer la mecánica del ataque, identificar a los responsables y determinar si el homicidio estuvo relacionado con la actividad política de Rivera Campo o con algún otro motivo.

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Mientras tanto, el asesinato vuelve a colocar a Guerrero como uno de los estados donde la violencia y la política mantienen una relación compleja, particularmente en municipios con presencia de grupos delictivos y antecedentes de agresiones contra funcionarios o aspirantes.