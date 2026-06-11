Fiscalía de Sinaloa investiga corona fúnebre dejada en casa de la diputada Paola Gárate: legisladora exige protección

La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela pidió protección de las fuerzas federales tras recibir una amenaza en la puerta de su domicilio en Culiacán. Crédito: Especial

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició con las investigaciones tras el hallazgo de una corona fúnebre en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán. El arreglo floral, montado sobre un caballete de madera, llevaba un listón con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”.

La legisladora descubrió la corona minutos después de las 19:00 horas del miércoles 10 de junio, al llegar a su vivienda ubicada sobre el bulevar Plan de Ayala. De inmediato reportó el hallazgo al número de emergencias 911.

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La respuesta de las autoridades

A raíz de los hechos, peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía acudieron al lugar para el levantamiento de evidencias y la toma de testimonios. El perímetro fue acordonado con cinta amarilla por elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La diputada presentó una denuncia inicial en el lugar de los hechos y amplió su declaración ante el Ministerio Público el jueves. Hasta la noche del miércoles no había personas detenidas ni líneas de investigación oficiales anunciadas.

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CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. La legisladora, al percatarse del hecho, notificó de inmediato a las autoridades, lo que derivó en el despliegue de elementos del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado para resguardar la zona e iniciar las investigaciones. La diputada ha denunciado en reiteradas ocasiones amenazas e intimidaciones derivadas de su postura crítica contra gobiernos de Morena y de los señalamientos recientes hacia funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Cabe recordar que el 14 de octubre de 2025 fue víctima de un violento despojo de vehículo por parte de civiles armados, unidad que posteriormente apareció abandonada en “La Costerita”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Gárate Valenzuela buscó apoyo directo del titular de la Guardia Nacional en Sinaloa, Julices Julián González, a quien solicitó auxilio inmediato. Pese a los patrullajes preventivos durante la noche y parte de la mañana del jueves, la legisladora reiteró su petición formal de protección permanente por parte de fuerzas federales.

Las declaraciones de Paola Gárate

La diputada reconoció sentir miedo, pero descartó modificar su agenda legislativa. Afirmó que continuará asistiendo a las sesiones del Congreso del Estado de Sinaloa y mantendrá su actividad pública.

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Gárate Valenzuela fue directa al descartar cualquier conflicto personal como origen del hecho: “Personalmente no tengo ninguna situación de problema o de conflicto con absolutamente nadie, ni personal, ni comercial, ni absolutamente nada. Mis dichos están enfocados estrictamente hacia el gobierno”.

Asimismo, exigió una investigación seria, profunda y responsable que permita determinar a los responsables. Adelantó que solicitará información periódica sobre los avances de la nueva carpeta de investigación ante la Fiscalía estatal.

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Al ser cuestionada sobre si el incidente cambiaría su postura pública, respondió con firmeza: “Dispuesta al precio que sea, como lo dije antes y hoy lo reitero, no estoy dispuesta a bajar la voz o cambiar el tono por temor. Lo que está en juego es la vida, la libertad y la democracia de los sinaloenses”.

La diputada consideró que la intimidación no va dirigida únicamente a su persona, sino también a ciudadanos, activistas y periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión.

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El PRI responsabiliza a Morena

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el hecho a través de su cuenta de X y señaló directamente a la oposición: “Enviarle una corona fúnebre a su casa es un mensaje criminal, es intimidación directa y es consecuencia de haber denunciado a los narcopolíticos de Morena que se sienten protegidos en Sinaloa”.

Moreno reveló que el partido había solicitado seguridad federal para Gárate antes del incidente sin obtener respuesta. Advirtió que responsabilizará “a quien tenga que responder si algo le ocurre”.

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Amenazan a la diputada Paola Gárate con una corona fúnebre. (Redes sociales/Congreso de Sinaloa)

Al pronunciamiento se sumaron la senadora Paloma Sánchez, el presidente del Comité Municipal del PRI en Culiacán, Noé Heredia Ayón, y la coordinadora del grupo parlamentario priista en el Congreso de Sinaloa, Irma Moreno Ovalles. El Comité Directivo Estatal del PRI calificó los hechos como “una agresión inaceptable que contribuye a enrarecer el clima social y político que vive nuestro estado”.

El historial de amenazas de la legisladora

El caso no es el primero que enfrenta Gárate Valenzuela. El 14 de octubre de 2025 fue víctima de un despojo de vehículo por parte de civiles armados; la unidad apareció abandonada posteriormente en “La Costerita”.

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Durante el proceso electoral de 2021, la legisladora denunció haber sido víctima de una privación ilegal de la libertad junto a otros operadores de su partido. Ese caso continúa sin resolverse, pese a sus solicitudes de intervención ante la Fiscalía General de la República.

Horas antes del incidente, la propia diputada había declarado en la sala de prensa del Congreso de Sinaloa: “Pero, de pronto me dicen, Paola, ¿no te da miedo? Le digo, oigan, pues qué creen, ¿no? Pero me da más miedo que nos resignemos a vivir así”.

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(Especial)

La legisladora se ha posicionado como una voz de oposición que denuncia desde la tribuna el clima de inseguridad en la entidad, los casos de personas desaparecidas y los presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado. El caso vuelve a colocar en el debate público la protección de representantes populares y la capacidad del Estado para garantizar investigaciones transparentes.