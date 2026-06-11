México

Mikel Arriola sale al paso de las críticas por reunión con Salinas Pliego: “La FMF no interviene en la vida política del país”

El empresario anunció que sí estará presente en el partido inaugural del Mundial 2026

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Sep 27, 2023; Los Angeles, CA, USA; Liga MX president Mikel Arriola smiles after the Tigres UANL defeat the Los Angeles FC in the Campeones Cup at BMO Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
Cuál es el grado de estudios de Mikel Arriola (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aclaró los motivos de su reciente reunión con el empresario Ricardo Salinas Pliego. El miércoles, el presidente de Grupo Salinas compartió en X —antes Twitter— una fotografía del encuentro, donde también estuvo presente Benjamín Salinas Sada.

La imagen fue acompañada de un texto donde Ricardo Salinas Pliego indica que fue invitado por la FMF al juego inaugural del Mundial, previsto para este jueves 11 de junio.

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“Hoy me reuní en casa con @MikelArriolaP y mi hijo @SalinasBenjamin. Platicamos sobre la importancia de la iniciativa privada en el @fifaworldcup_es, y me invitó a asistir mañana al partido inaugural en representación de los mexicanos trabajadores y de bien”, escribió el empresario, quien bromeó sobre el hecho de que solicitaría un cambio de número en la camiseta que le fue obsequiada.

Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas y Mikel Arriola posan sonrientes en un interior, sosteniendo dos camisetas blancas de fútbol con el número 26
Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín Salinas posan con camisetas conmemorativas del Mundial 2026 tras una reunión con Mikel Arriola. (x)

Mikel Arriola aclara motivos del encuentro

La última parte del mensaje de Ricardo Salinas Pliego fue interpretada en X como una alusión a las tensiones que ha sostenido con el gobierno federal, derivado de un proceso legal centrado en una deuda fiscal histórica de Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Alta la ola de críticas, Mikel Arriola fijó una postura oficial en la que disoció a la FMF de temas políticos: “Ayer visité al Señor Ricardo Salinas por ser mi función institucional. Al respecto, aclaro que la representación que tiene en la FMF es derivada de las transmisiones de los partidos de futbol. La FMF no interviene en la vida política del país”.

Captura de pantalla de un tuit de Mikel Arriola con su foto de perfil y texto donde explica su reunión con Ricardo Salinas Pliego
El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, aclara vía X que su reciente reunión con Ricardo Salinas Pliego fue por función institucional vinculada a las transmisiones de partidos. (X)

El ambiente mundialista por fin se siente en el Estadio Ciudad de México

Al margen de temas sociales y políticos, la Copa del Mundo 2026 ya se siente en el Estadio Ciudad de México. A pocas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, los alrededores del inmueble se transformaron en una auténtica fiesta internacional donde miles de aficionados comenzaron a escribir los primeros capítulos de un torneo histórico.

Desde las primeras horas del día, largas filas rodearon el estadio sobre Circuito Azteca. El entusiasmo superó las complicaciones de movilidad y los asistentes llegaron con un objetivo común: presenciar el arranque del Mundial y apoyar a la Selección Mexicana.

El ambiente reunió historias de todo tipo. Una aficionada acudió con una férula en la pierna para alentar al Tricolor, mientras seguidores procedentes de Tlaxcala que residen en Los Ángeles viajaron especialmente para vivir la experiencia mundialista en territorio mexicano.

La diversidad cultural también destacó en las inmediaciones del recinto. Algunos asistentes portaron máscaras representativas de la tradición mexicana, mientras otros optaron por disfraces que evocan símbolos populares del país. Entre ellos apareció un aficionado caracterizado como el Chapulín Colorado, quien aseguró que buscaba representar la identidad nacional en una cita de alcance global.

La pasión por el futbol también llegó desde distintos rincones del planeta. Hinchas sudafricanos comenzaron a ocupar las calles cercanas con las camisetas de su selección, mientras un aficionado haitiano celebró el regreso de su país a una Copa del Mundo. Incluso un seguidor argentino procedente de la Patagonia aguardó sin boleto la posibilidad de ingresar al estadio para mantener una cábala que inició en Qatar 2022.

El Chapulín Colorado en el Estadio Azteca: fanático mexicano da su pronóstico para el partido inaugural

Entre los personajes más llamativos destacó Jacinto, un aficionado que ha seguido a México desde España 82 y que recorrió varios Mundiales con su tradicional penacho. También llamó la atención un seguidor originario de Villa de Álvarez, Colima, que llegó “montado a caballo” para formar parte de la fiesta futbolística.

La expectativa creció conforme avanzó la jornada. Familias completas, grupos de amigos y aficionados de distintas nacionalidades compartieron fotografías, cánticos y pronósticos sobre el debut del Tri. Algunos incluso apostaron por una victoria contundente de México ante Sudáfrica.

Con el operativo de seguridad en marcha y las puertas abiertas para los asistentes, el Estadio Ciudad de México confirmó que el Mundial ya comenzó fuera de la cancha. El color, la emoción y la diversidad de sus aficionados reflejan la magnitud de un evento que convierte a la capital mexicana en el centro del futbol mundial.

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