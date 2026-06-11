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“No voy a fingir”: actual vocalista de Playa Limbo enciende polémica contra María León

Una publicación en redes sociales desató especulaciones entre seguidores de ambas artistas, quienes vincularon mensajes y conceptos tras el lanzamiento de un nuevo sencillo

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El lanzamiento de “No C Portarme Bien”, el nuevo sencillo de María León, desata una controversia en redes sociales por supuestas similitudes de concepto. - (Instagram)
El lanzamiento de “No C Portarme Bien”, el nuevo sencillo de María León, desata una controversia en redes sociales por supuestas similitudes de concepto. - (Instagram)

Las redes sociales se convirtieron en escenario de una nueva controversia luego del lanzamiento de “No C Portarme Bien”, el más reciente sencillo de María León. Horas después del estreno, una publicación de Jass Reyes en Instagram provocó una ola de especulaciones entre seguidores de ambas artistas, quienes encontraron supuestas similitudes entre los conceptos presentados por las cantantes.

Aunque Jass Reyes nunca mencionó nombres, varios usuarios relacionaron sus palabras con el lanzamiento de María León. La cantante escribió: “Después de casi una década viendo repetirse los mismos patrones, creo que me he ganado el derecho de decirlo”, una frase que rápidamente generó reacciones y abrió el debate entre sus seguidores.

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La situación tomó mayor relevancia debido a la historia que une a ambas intérpretes desde Playa Limbo, agrupación en la que María León fue la voz principal hasta 2016 y que posteriormente incorporó a Jass Reyes como vocalista, una transición que durante años alimentó comparaciones entre los fanáticos.

El mensaje de Jass Reyes que encendió las especulaciones

Jass Reyes afirma que en la industria musical hay espacio para todas las artistas y que cada una debe construir una voz e identidad propias. - (Instagram)
Jass Reyes afirma que en la industria musical hay espacio para todas las artistas y que cada una debe construir una voz e identidad propias. - (Instagram)

En su publicación, Jass Reyes aseguró que siempre ha creído que existe espacio para todas las artistas dentro de la industria musical. “Cada artista merece la oportunidad de construir una voz propia, una identidad propia y un camino propio”, expresó.

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La intérprete también compartió una reflexión que fue ampliamente comentada en redes sociales. “Por eso resulta triste ver cómo algunas personas eligen acercarse constantemente a lo que otras han construido, tanto en lo creativo como en lo personal”, escribió.

La frase más comentada llegó al final de su mensaje. “Seguiré enfocada en mi trabajo. Pero no voy a fingir que no me he dado cuenta”. Posteriormente, aprovechó para anunciar “Magnetik”, el primer sencillo de su álbum como solista, afirmando que “más que frenarme esto solo me motiva más”.

María León responde con fechas, antecedentes y capturas

María León agrega que el 25 de enero de 2023 reciben el demo inicial del tema y comparte capturas para respaldar la cronología de su proceso creativo. - (Instagram)
María León agrega que el 25 de enero de 2023 reciben el demo inicial del tema y comparte capturas para respaldar la cronología de su proceso creativo. - (Instagram)

Tras la conversación generada en redes sociales, María León compartió una publicación en la que detalló el origen de “No C Portarme Bien”. La cantante explicó que la canción nació el 19 de enero de 2023 durante una sesión creativa junto a Marcela de la Garza, Bladimires, Gil Elguezabal y Juan Solo.

“El 19 de enero de 2023 nos juntamos a empezar esta aventura de lo que hoy es Era de Villana, y ese día nació una de las primeras canciones de este disco”, escribió la artista. También recordó que el 25 de enero recibieron el demo inicial del tema.

Además, agradeció a los colaboradores involucrados en el proyecto y aseguró que el concepto fue desarrollado desde hace varios años. “Este concepto lo creamos juntos y con mucho amor”, señaló. La cantante incluso compartió capturas y materiales relacionados con el proceso creativo para respaldar la cronología que presentó a sus seguidores.

Una historia marcada por comparaciones desde Playa Limbo

Playa Limbo María León
María León fue parte de Playa Limbo desde 2005 y hasta 2016, tras ello, Jass Reyes se incorporó a suplirla (Foto: Instagram)

La conversación alrededor de ambas artistas no es nueva. Desde que María León salió de Playa Limbo en 2016 y Jass Reyes asumió el papel de vocalista, los seguidores de la agrupación han mantenido constantes comparaciones entre las dos cantantes.

Con el paso de los años, tanto María León como Jass Reyes han manifestado públicamente que no existe un conflicto personal entre ellas. León incluso ha señalado que deseó éxito a quien tomó su lugar en la agrupación, mientras que Reyes ha expresado admiración por el trabajo realizado por su antecesora.

Por ahora, ninguna de las dos artistas ha confirmado que sus publicaciones estuvieran dirigidas específicamente a la otra. Sin embargo, las interpretaciones de los usuarios han vuelto a colocar sus nombres en el centro de una polémica que, una vez más, ha encontrado en las redes sociales su principal escenario.

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