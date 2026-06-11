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Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y sin “El baile del sapito”

Este concierto masivo se realizó en 2002, en el cierre de la telenovela infantil que impulsó su carrera y la consolidó como figura para una generación entera

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Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y sin “El baile del sapito” (Fotos. Instagram/@belindapop)
Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y sin “El baile del sapito” (Fotos. Instagram/@belindapop)

La primera vez que Belinda se presentó en el entonces Estadio Azteca, lo hizo con trenzas y cantando “El Sapito”, dando origen a uno de los episodios más recordados de la cultura pop mexicana.

La primera presentación de la estrella pop en el entonces Estadio Azteca quedó marcada como un referente de la cultura pop mexicana, cuando la cantante, con trenzas y apenas 10 años, interpretó los temas principales de la telenovela “Amigos x Siempre” ante miles de asistentes.

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Este concierto masivo se realizó en 2002, en el cierre de la telenovela infantil que impulsó su carrera y la consolidó como figura para una generación entera.

El concierto que marcó su infancia

El evento reunió a miles de familias que acudieron para despedir la producción de Televisa. Belinda, vestida como en la telenovela y con el cabello en trenzas, fue la protagonista del escenario.

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Acompañada del elenco infantil, interpretó canciones como “Amigos x Siempre” y participó en un homenaje a Chespirito, siguiendo la tradición de unir música y televisión en los espectáculos familiares de principios de siglo.

La fecha conmemora el lanzamiento del primer episodio de la telenovela Amigos X Siempre en el año 2000 (Foto: Instagram/@televisa)
La fecha conmemora el lanzamiento del primer episodio de la telenovela Amigos X Siempre en el año 2000 (Foto: Instagram/@televisa)

En ese momento, Belinda tenía apenas 10 u 11 años. El público, compuesto en su mayoría por niños y padres de familia, coreó los temas más populares de la telenovela. El espectáculo fue transmitido por televisión nacional y replicado en diversas ciudades como parte de la gira de despedida.

“El Sapito” y la confusión generacional

Contrario a la creencia popular, la canción “El baile del sapito” no formó parte de este primer concierto en el estadio. El tema se popularizó meses después, cuando Belinda protagonizó la telenovela “Cómplices al rescate” también en 2002.

Sin embargo, su salida prematura de la producción impidió que encabezara los conciertos masivos asociados a esta historia. Fue Daniela Luján quien, tras el cambio de elenco, cantó “El Sapito” en los eventos oficiales de la novela.

A pesar de esta confusión, la versión original de “El Sapito”, interpretada por Belinda, alcanzó gran difusión y se convirtió en uno de los temas más solicitados en sus presentaciones posteriores. Para muchos seguidores, la memoria colectiva asocia a la cantante con este momento, aunque el debut masivo de la canción en el estadio no ocurrió en ese entonces.

Un legado que trasciende generaciones

La participación de Belinda en los conciertos de “Amigos x Siempre” y la popularidad de “El Sapito” consolidaron su presencia en la música pop y el entretenimiento infantil. La artista continuó su carrera con otros proyectos televisivos y musicales, pero el recuerdo de su primera gran presentación en el estadio permanece vigente.

La influencia de ese concierto y la fuerza de sus canciones se reflejan en la expectativa que genera su regreso al ahora llamado Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026. Hoy, jueves 11 de junio, la cantante encabeza la cartelera junto a Shakira, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Ryan Castro y Tyla.

(Instagram/@belindapop)
(Instagram/@belindapop)

La inauguración del Mundial 2026: regreso al escenario de sus orígenes

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 inicia a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, según la FIFA. El evento se transmite en televisión abierta y plataformas digitales, con la participación de la actriz Salma Hayek Pinault como embajadora. El partido México vs. Sudáfrica está programado para las 13:00 horas, por lo que se recomienda a los aficionados llegar con anticipación al recinto, cuyas puertas abren desde las 9:00 horas.

La presencia de Belinda en la apertura del Mundial es vista por muchos como un reencuentro con el escenario donde comenzó su trayectoria artística. La expectativa se centra en la posibilidad de que interprete sus éxitos infantiles, conectando el pasado con el presente y reafirmando su lugar en la memoria colectiva mexicana.

El recuerdo de 2002 sigue presente

Dos décadas después del concierto de “Amigos x Siempre”, la imagen de Belinda con trenzas y cantando para miles de personas en el estadio permanece como uno de los episodios más citados de la cultura pop nacional. La cantante ha señalado en entrevistas que el cariño del público por sus canciones de infancia es uno de los motores de su carrera actual.

El regreso de Belinda al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial 2026 confirma el peso de su legado y la vigencia de los clásicos que la acompañan desde el inicio de su carrera.

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