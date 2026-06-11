México

“Saca el pañuelo, saca a Morena”: la consigna opositora que llegó al Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX

Grupos opositores repartieron pañuelos blancos en el Fan Fest del Zócalo para protestar contra Morena durante la inauguración del Mundial 2026

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En la inauguración de la Copa del Mundo en el Centro Histórico de la CDMX, asistentes muestran telas con la consigna “Saca el pañuelo, saca a Morena”, según publicaciones verificadas en redes sociales y medios
En la inauguración de la Copa del Mundo en el Centro Histórico de la CDMX, asistentes muestran telas con la consigna “Saca el pañuelo, saca a Morena”, según publicaciones verificadas en redes sociales y medios

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 no solo trajo júbilo futbolero al Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Fan Fest del Zócalo, donde miles de aficionados se congregaron para ver el partido inaugural de México, circularon pañuelos blancos con una consigna política: “Saca el pañuelo, saca a Morena”.

De acuerdo con reportes en redes sociales, grupos opositores al gobierno federal distribuyeron los pañuelos entre quienes acudieron al recinto oficial de la FIFA para que los mostraran en momentos clave del partido: durante el himno nacional, en cada entonación de “Cielito Lindo” y en cada ola de estadio.

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La consigna que se viralizó antes del silbatazo

La frase no surgió el día de hoy. Desde días antes, en redes sociales se hizo viral un video con dos conceptos: “saca el pañuelo” y, a continuación, el mensaje “saca a Morena”, acompañado de imágenes —algunas generadas con inteligencia artificial— de estadios repletos con pañuelos blancos en el aire.

El texto impreso en los pañuelos distribuidos este jueves indica:

  • Saca el pañuelo
  • Saca a Morena
  • En el himno nacional (con respeto al himno)
  • En cada Cielito Lindo
  • En cada Ola

La iniciativa apela a momentos de alta audiencia televisiva internacional para visibilizar el rechazo al partido gobernante, en un contexto en que México es sede de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

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Primer plano de un pañuelo blanco de tela lisa con una etiqueta blanca cosida que lee 'Saca el pañuelo, Saca a Morena!!' en español
Un pañuelo blanco con el mensaje 'Saca el pañuelo, Saca a Morena' se distribuye en eventos, generando discusión sobre su implicación política de cara al Mundial 2026. (Luz Coello | Infobae México)

El Fan Fest, escenario político además de futbolero

El Fan Fest del Zócalo, uno de los espacios oficiales habilitados por la FIFA durante el torneo, abrió con acceso gratuito para el público en medio de un escenario particular: integrantes de la CNTE confirmaron que continuarían con el plantón en la Plaza de la Constitución y llevarían a cabo acciones de protesta durante la jornada inaugural.

Aunque la pasión por el futbol predominó en el ambiente, la jornada inaugural también estuvo marcada por diversas movilizaciones. Colectivos y sectores sociales convocaron a protestas para aprovechar la cobertura mediática internacional, entre ellos madres buscadoras, sindicatos de maestros, grupos estudiantiles y trabajadores del sector salud.

La acción del pañuelo blanco se suma a ese mosaico de inconformidades, aunque con una diferencia: en lugar de marchar, busca infiltrarse en la celebración misma y usar el fútbol como altavoz político ante audiencias nacionales e internacionales.

Un video difundido previamente impulsa el mensaje y muestra estadios con telas blancas, incluidas imágenes generadas con inteligencia artificial; el texto impreso llama a exhibirlas en el himno, “Cielito Lindo” y la ola
Un video difundido previamente impulsa el mensaje y muestra estadios con telas blancas, incluidas imágenes generadas con inteligencia artificial; el texto impreso llama a exhibirlas en el himno, “Cielito Lindo” y la ola

Morena bajo la lupa en pleno Mundial

La convocatoria del pañuelo llega en un momento de alta tensión política. Diputados de Morena han defendido la inversión de más de mil millones de dólares en obras de infraestructura para la capital vinculadas al Mundial, una cifra que sectores opositores han cuestionado públicamente.

La estrategia de los pañuelos blancos retoma un simbolismo conocido en México: el pañuelo agitado en estadios o plazas públicas como gesto de reprobación o exigencia, resignificado aquí como herramienta de protesta electoral anticipada en un año en que el país se prepara para las elecciones intermedias de 2027.

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