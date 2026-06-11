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“Tony Montana”, hermano de El Mencho, se declarará culpable en EEUU por cargos de narcotráfico

Su audiencia fue reprogramada para el próximo 27 de julio de 2026 con el fin de que ambas partes terminen su acuerdo

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Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en 2022. (Cuartoscuro/DEA)
Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en 2022. (Cuartoscuro/DEA)

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, se declarará culpable en Estados Unidos de los cargos en su contra relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con un documento de la Corte de Distrito de Columbia, compartido por el periodista Keegan Hamilton, tanto su defensa como las autoridades solicitaron al Tribunal reprogramar la audiencia que tenía establecida para este 18 de junio con el fin de que puedan finalizar las negociaciones para cambiar su declaración.

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Con esto, pidieron que se realice la audiencia durante la semana del 27 de julio de 2026 “o tan pronto como el Tribunal esté disponible”, luego de que comenzaron las negociaciones desde abril con el objetivo de no ir a juicio, pero requieren tiempo adicional.

“Desde el último aplazamiento, las partes han llegado a un acuerdo sobre los términos de la declaración y necesitan tiempo adicional para finalizar la documentación correspondiente y preparar el cambio de declaración”, detalla la presentación judicial presentada la mañana de este jueves.

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ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

En la solicitud también se establece que el Tribunal suspenda el tiempo de la Ley de Juicio Rápido desde el 18 de junio de 2026 y hasta la próxima audiencia, ya que es necesario para prepararse, ya que en caso de no hacerlo “podría resultar en injusticia”.

La defensa, encabezada por el abogado Frank Pérez Pérez (que también es de Ismael “El Mayo” Zambada), firmó el documento junto a otros juristas de la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cabe señalar que Antonio Oseguera Cervantes fue enviado a Estados Unidos junto a 28 individuos ligados con actividades de narcotráfico en febrero de 2025, es decir, a casi tres años de su detención en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

¿De qué acusan al hermano del exlíder del CJNG?

En enero de 2023, “Tony Montana” fue acusado por un gran jurado federal del Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas.

De acuerdo con documentos judiciales, Oseguera Cervantes está acusado de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a los Estados Unidos, lo cual habría hecho desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022.

Además, lo acusan de posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico desde enero de 2000 hasta diciembre de 2022. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

Con la búsqueda de un acuerdo de culpabilidad, podría recibir beneficios como una sentencia reducida al convertirse en testigo para sustentar otras acusaciones contra individuos en Estados Unidos.

Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana

Antonio Oseguera Cervantes es identificado como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido el 22 de febrero pasado en Tapalpa, Jalisco.

*Información en desarrollo...

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