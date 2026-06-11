Desapariciones en Sinaloa no se detienen: dos adolescentes de 16 años tomaron un taxi en Mazatlán, ahora los buscan

Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez, ambos de 16 años de edad, desaparecieron en Mazatlán tras abordar un taxi Foto: Redes sociales

La desaparición de dos adolescentes de 16 años activa una alerta entre Durango y Sinaloa: las familias reportan que los menores pierden contacto después de subirse a un taxi con rumbo a Mazatlán la tarde del domingo 7 de junio y desde entonces no se sabe dónde están.

La última conexión confirmada de uno de los jóvenes ocurre ese mismo día alrededor de las 2:30 de la tarde. A partir de ese momento, sus teléfonos se apagan y se corta toda comunicación con sus familiares.

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Los adolescentes son identificados como Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez. Las familias y colectivos de búsqueda difunden sus fotografías en plataformas digitales y solicitan apoyo ciudadano para localizarlos lo antes posible.

Los primeros reportes señalan que ambos abordan un automóvil habilitado como taxi, descrito como una unidad blanca con verde, con dirección al puerto sinaloense. En el mismo vehículo, según los indicios, viajan otros dos jóvenes; uno de ellos es identificado de manera preliminar como Sabdiel, sin que se precisen más datos.

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El llamado de búsqueda se enfoca en puntos de tránsito entre entidades: se considera que los adolescentes podrían estar en cualquier tramo de la autopista hacia la costa o en las inmediaciones de la zona urbana y turística de Mazatlán, por lo que la solicitud de ayuda se extiende tanto a la capital duranguense como al puerto.

En fichas de búsqueda informales que circulan en redes se difunden señas particulares de José Ricardo Canales Chávez para facilitar su identificación. Se describe con una estatura de 1.65 metros, complexión robusta, tez blanca, cara rectangular, ojos negros y redondos, nariz ancha, cejas semipobladas y boca mediana con labios gruesos; su cabello es lacio y negro.

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La ropa con la que se le ve por última vez, de acuerdo con esa información difundida por sus allegados, es una playera en tono claro, short gris y huaraches negros. Sobre Jesús Isabel Elizalde Gallegos, la información compartida hasta ahora no incluye una descripción física detallada, más allá de confirmar que acompañaba a José Ricardo en el viaje.

Las familias solicitan que cualquier dato útil se comunique de inmediato al 911 o a las autoridades de las fiscalías correspondientes en Durango y Sinaloa, para canalizar la información y apoyar la localización de los menores.

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Desaparecen Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez , ambos de 16 años , tras abordar un taxi rumbo a Mazatlán el domingo 7 de junio

La última señal confirmada se registra cerca de las 2:30 de la tarde; después, los celulares se apagan

Piden reportar cualquier información al 911 o a las fiscalías de Durango y Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Foto: Facebook / Bola Costera

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas y de la Fiscalía del Estado, quienes ubicaron a los seis jóvenes la mañana de este miércoles.

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Su hallazgo con vida se realizó cuando el personal de seguridad realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán en un punto de control ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15, al sur del estado.

En el sitio fue hallada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager color blanco que coincidía con las características de la unidad en la que viajaban los seis influencers, por lo que les marcaron el alto.

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Dijeron haber sido secuestrados

Los seis jóvenes fueron localizados al interior de la camioneta, quienes refirieron a las autoridades que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.