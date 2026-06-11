Tacos, hamburguesas y cerveza: estos son los precios en dólares que pagarán los aficionados que acudan al Estadio Azteca

Los precios de alimentos y bebidas han causado polémica entre aficionados, ya que una comida sencilla puede superar los 35 dólares por persona dentro del inmueble

A unos minutos del partido inaugural de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, la conversación entre aficionados dejó de centrarse exclusivamente en el futbol para enfocarse en otro tema que ha generado polémica: los elevados precios de alimentos y bebidas dentro del Estadio Ciudad de México.

Imágenes de los menús instalados en las zonas de venta del inmueble comenzaron a circular en redes sociales, desatando críticas por los costos de productos como tacos, hamburguesas, cerveza y palomitas, cuyos precios superan ampliamente los que suelen encontrarse fuera de los estadios y que, convertidos a dólares, rivalizan con los de algunos de los eventos deportivos más exclusivos del mundo.

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Tomando como referencia un tipo de cambio de hoy 11 de junio, 17.38 pesos por dólar, varios de los productos que se ofrecerán durante el torneo alcanzan precios que para visitantes internacionales podrían parecer elevados incluso frente a otros eventos deportivos de talla mundial.

¿Cuánto costará comer en dólares durante el Mundial 2026?

Los menús difundidos muestran los siguientes precios:

Palomitas: 190 pesos (10.93 dólares)

Papas fritas: 200 pesos (11.51 dólares)

Sándwich de pulled pork: 280 pesos (16.11 dólares)

Hamburguesa de pollo: 280 pesos (16.11 dólares)

Tacos al pastor (3 piezas): 290 pesos (16.69 dólares)

Tacos de bistec o costilla (3 piezas): 290 pesos (16.69 dólares)

Cerveza en vaso: 290 pesos (16.69 dólares)

Quesadilla de pastor: 320 pesos (18.41 dólares)

Los precios de alimentos y bebidas dentro del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 han generado debate entre aficionados, ya que una comida sencilla puede superar los 35 dólares por persona

Las cifras han llamado la atención porque algunos productos emblemáticos de la gastronomía mexicana, como los tacos al pastor, se venderían a casi 17 dólares por orden.

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Una comida sencilla puede superar los 35 dólares

Las combinaciones más comunes para un aficionado pueden representar un gasto considerable.

Por ejemplo:

Tacos al pastor + cerveza: 580 pesos (33.37 dólares)

Hamburguesa + cerveza: 570 pesos (32.80 dólares)

Quesadilla + cerveza: 610 pesos (35.10 dólares)

Hamburguesa + papas + cerveza: 770 pesos (44.30 dólares)

Esto significa que una persona podría gastar entre 33 y 45 dólares únicamente en alimentos y bebidas durante un partido, sin considerar el costo de la entrada, transporte, hospedaje o souvenirs.

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Los precios generan debate en redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron que productos tradicionalmente accesibles en México alcancen costos comparables a los de eventos premium en Estados Unidos.

La polémica surge además en un contexto donde los precios de los boletos para algunos encuentros mundialistas también han sido objeto de discusión entre los aficionados.

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Para muchos usuarios, el costo de la experiencia dentro del estadio refleja una tendencia cada vez más marcada en los grandes eventos deportivos internacionales: convertir la asistencia presencial en una experiencia de alto poder adquisitivo.

Los precios de alimentos y bebidas dentro del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 han generado debate entre aficionados, ya que una comida sencilla puede superar los 35 dólares por persona

FIFA también ofrece experiencias premium de más de un millón de pesos

La discusión sobre los precios de alimentos coincide con la comercialización de paquetes de hospitalidad para los partidos del Mundial.

La opción más exclusiva tiene un costo de 75 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 1 millón 303 mil 500 pesos con un tipo de cambio de 17.38 pesos por dólar.

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El paquete contempla acceso para 12 personas durante los cinco encuentros programados en el Estadio Ciudad de México e incluye alimentos, bebidas alcohólicas premium y servicios exclusivos.

Mientras el balón está por comenzar a rodar, los precios dentro de los estadios ya se han convertido en uno de los temas más comentados del Mundial 2026, un torneo que promete romper récords no solo en asistencia, sino también en el costo de la experiencia para los aficionados.

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