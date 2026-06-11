Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Alejandro Fernández reveló que está nervioso por su participación. (Ocesa)

Interpretar el Himno Nacional Mexicano en un evento masivo es uno de los honores más grandes para cualquier artista, pero también una de las presiones más extremas. La historia de los espectáculos en México está llena de celebridades a las que los nervios les han jugado una mala pasada, cambiando estrofas o inventando palabras.

Con la constante exposición de la dinastía Fernández en eventos de talla internacional, la duda salta a la luz de inmediato: ¿De cuánto sería la multa si Alejandro “El Potrillo” Fernández se equivoca al cantar el Himno Nacional? Aquí te desglosamos lo que estipula la ley mexicana y las severas consecuencias económicas a las que se enfrentaría.

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La ley que protege a los Símbolos Patrios en México

En territorio mexicano, el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional no son solo elementos de identidad, sino que están estrictamente protegidos por la ley. Cualquier alteración a su letra, música, o una interpretación que carezca de la solemnidad requerida, es considerada una infracción administrativa regulada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, específicamente en sus artículos 38 y 56, el canto y ejecución del himno deben apegarse al pie de la letra a la versión oficial establecida.

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Existen leyes que protegen a los símbolos patrios. (Crédito: Cuartoscuro)

¿De cuánto es la multa por equivocarse en el Himno Nacional?

Las sanciones económicas por errar en la interpretación de los símbolos patrios se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las reformas más recientes aplicadas a esta ley endurecieron significativamente los castigos para evitar que los artistas se tomen a la ligera este símbolo patrio.

Si Alejandro Fernández llegara a modificar la letra del Himno Nacional, las sanciones aplicables contemplan:

Multa económica: El castigo financiero puede alcanzar hasta las 10,000 veces el valor de la UMA , es decir desde los 800 hasta poco más de 2 millone de pesos dependiendo cuántas palabras se canten de manera errónea.

Arresto administrativo: Además del golpe al bolsillo, la legislación faculta a las autoridades a imponer un arresto de hasta 36 horas .

Amonestación directa: En casos donde se determine que el error fue completamente involuntario (un simple tropiezo por nerviosismo) y no existió dolo o afán de lucro, la SEGOB puede optar por un apercibimiento o amonestación sin llegar al cobro máximo.

Si la infracción se llegara a cometer de manera continua o el contenido alterado se mantuviera en difusión, la ley faculta a las autoridades a imponer una multa equivalente adicional por cada día que persista la violación.

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El 'Potrillo' llega a este evento como representante de México ante el mundo. (Foto AP/Chris Pizzello)

El “historial” de la Dinastía Fernández con el Himno

La presión de interpretar el Himno Nacional es un tema de conversación recurrente dentro de la familia del fallecido Vicente Fernández. En años recientes, los hijos de “El Potrillo” han estado bajo el ojo del huracán por esta misma razón:

Alex Fernández Jr. (su hijo) se equivocó durante la final de la Liga MX en 2022 entre Atlas y Pachuca al pronunciar “profanar con tu planta tu suelo”, modificando el pronombre original (“su planta”). Camila Fernández (su hija) vivió momentos de tensión tras cambiar la palabra “suelo” por “tierra” durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, generando un intenso debate en redes sociales sobre si recibiría o no la sanción económica.

Aunque la Secretaría de Gobernación analiza la gravedad, el contexto y los daños ocasionados al símbolo patrio antes de fijar un monto definitivo, queda claro que equivocarse con el Himno Nacional en México puede costar muy caro, tanto en reputación como en la cuenta bancaria.

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