Gobierno Federal informó que fueron detenidos dos hombres relacionados con el homicidio del periodista Heber López

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO/ARCHIVO

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que ya fueron detenidos dos hombres relacionados con el homicidio del periodista Heber López Vázquez, asesinado el jueves 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca.

“La pronta reacción de la policía municipal de Salina Cruz en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, permitieron detener en flagrancia a dos personas identificadas por su probable participación en el homicidio (...) se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina (...). Son dos sujetos de nombre Ricardo ‘N’ cada uno de ellos que ya fueron detenido ayer y puestos a disposición del Ministerio Público”, detalló al participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En torno a este caso, el mandatario federal aseguró que no habrá impunidad, al tiempo que enfatizó que se está mejorando el mecanismo de protección a los periodistas.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido

Desde Hermosillo, Sonora, en donde realiza una gira de trabajo por varios días, el mandatario federal señaló que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, es el encargado del perfeccionamiento del mecanismo.

“Se está mejorando el mecanismo de protección a periodistas, lo está haciendo Alejandro Encinas y acerca de este lamentable asesinato podemos ya informarles, porque no solo nos preocupa, nos ocupa y es un periodista que nosotros conocemos, como los periodistas de todas las regiones de los pueblos, es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca; incluso sus familiares van a solicitar una audiencia conmigo, ya le pedí a Alejandro que los atienda y ya les podemos dar información”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal insistió que no habrá impunidad ni en este ni en ningún otro caso de homicidios de periodistas.

Con el homicidio de Heber López, ya suman cinco asesinatos de periodistas en lo que va del 2022 (Foto: Twitter/@RCP_NoticiasSC)

“Repito, no me gusta la frase, hay que buscar otra, la veo como autoritaria, así como muy dura, pero la gente si la entiende muy bien, la frase es: ‘el que la hace la paga’.. no hay impunidad, cero impunidad”, enfatizó.

“Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero cero impunidad, no es lo mismo que antes, en todos los casos, esto es un mensaje a los que se dedican a la delincuencia, tanto a los de la delincuencia organizada como a los de cuello blanco”, remarcó.

Por su parte,

