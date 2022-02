“Tan chairo”: Vicente Fox despotricó contra AMLO por su propuesta de hacer una “pausa” entre México y España

Tras las recientes declaraciones del tabasqueño, Vicente Fox aprovechó la ocasión para calificarlo como un "chairo" en redes sociales (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta vez, las críticas del exmandatario estuvieron relacionadas con las recientes declaraciones del tabasqueño, realizadas este 9 de febrero durante su conferencia matutina, espacio en el que sugirió tomar “una pausa” en las relaciones bilaterales entre México y España, esto luego de que se diera a conocer que algunas compañías petroleras provenientes de dicho país vieron beneficiadas durante sexenios anteriores.

“Es nada más irnos despacio, darnos una pausa (...) Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, expuso el tabasqueño.

Asimismo, destacó que la sugerencia no involucra a la nación per se, si no a las élites, quienes llevan los “contratos arriba”. En ese tenor, reconoció a su ciudadanía al evocar la labor que sus líderes llevaron a cabo en parajes históricos, tales como el Franquismo, apuntó.

Tales comentarios generaron críticas al jefe del Ejecutivo federal por parte de algunos integrantes de la oposición, entre ellos a Vicente Fox, quien no dudó en despotricar en contra del tabasqueño a través de su cuenta oficial de Twitter y, una vez más, aprovechó la ocasión para calificar a AMLO como un “chairo”.

El expresidente mexicano nuevamente arremetió contra AMLO en redes sociales (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

“¡Que tipo tan ignorante, tan inútil, tan destructor! ¡A mucha honra mi madre española (QEPD) de lo cual estoy muy orgulloso! Me falto decir que tipo tan acomplejado, tan renegado, tan chairo”, escribió el exmandatario en redes sociales. Asimismo, el político de 79 años calificó como un “fajador” a López Obrador y expuso algunos de los “pleitos” que actualmente tiene el presidente.

“No hay duda tenemos un “fajador” de presidente. Creo que no se le contrato para eso. No hay duda el fracaso es tal que ahora quiere seguir entreteniendo al “graderio” Pleito con USA. Pleito con España. Pleito con Loret”, tuiteó el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Otro aspecto que también criticó el expresidente fueron las lujosas mansiones que supuestamente arrendó y adquirió José Ramón López Beltrán, hijo mayor del tabasqueño, en Houston, Texas. De esta forma, Fox Quesada secundó los señalamientos realizados por la senadora blanquiazul Kenya López Rabadán, quien indicó en su cuenta de Twitter que metió “el tema de España” para olvidar las acusaciones que pesan sobre su hijo.

“Quiere que dejemos de hablar de la Mansión de su hijo en Houston. Por eso mete el tema de España. Pero no, señor presidente. Seguimos exigiendo que se aclare la CORRUPCIÓN que hay en su GOBIERNO. Nadie por encima de la Ley. Deben pagar los corruptos”, comentó López Rabadán.

Vicente Fox también criticó el escándalo que involucró a José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO (Foto: Twitter @30jr39)

Sobre el escándalo que involucró a López Beltrán, el presidente López Obrador ha sido claro: al asegurar durante la conferencia del primero de febrero, que su administración estaba realizando las investigaciones correspondientes, sin embargo aseguró “que no iban a encontrar nada”.

Además, el presidente ha descartado en diversas ocasiones que su hijo, José Ramón López Beltrán, goce de beneficios o recursos públicos de la administración federal. Comentó, ante medios, el 31 de enero de este año, que durante su mandato no se había dado “Ni un contrato, ni una recomendación” a su primogénito.

Por su parte, Baker Hughes, empresa con la que el actual gobierno mantiene contratos, emitió una circular de prensa en la que aseguraba que estaba “comprometida con los más estrictos estándares anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países” donde operan.

