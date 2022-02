“Es una relación tensa”: a Ricardo Monreal le sorprendió la “pausa” que AMLO propuso entre México y España

Ricardo Monreal indicó que en el derecho internacional no existe el término "pausa" para las relaciones entre naciones (Video: Twitter/@RicardoMonrealA)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se mostró sorprendido ante la “pausa” que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y España.

Ante los medios de comunicación que se encontraban en el recinto de Paseo de la Reforma, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aceptó que, en la actualidad, ambas naciones atraviesan por “una relación tensa”.

No obstante, aceptó que esta situación “es normal”, puesto que no representa ninguna alerta ante una futura ruptura diplomática. Sin embargo, se dijo sorprendido no solo él, sino todos los miembros del Senado de la República también, puesto que “pausa” no es un término común en las relaciones internacionales.

“Creo que la decisión del presidente nos dejó a todos sorprendidos, al propio Senado de la República, como institución vigilante de la política internacional, aún no tenemos conocimiento del alcance real del término ‘pausa’, o sea no podríamos adelantar ningún criterio al respecto de lo que él (AMLO) está considerando al emitir esta expresión ‘pausa’ con el Estado español”

Ricardo Monreal descartó ruptura en la relación entre España y México (Fotos: Cortesía Cámara de Diputados/Cuartoscuro)

Asimismo, negó rotundamente que se esté dando un rompimiento entre México y España, por lo que descartó que los cuerpos diplomáticos de ambas naciones tengan que retornar a su país de origen o se cierren embajadas o cónsules, por lo que pidió calma para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pueda entender el alcance de las declaraciones del mandatario mexicano.

“Una ‘pausa’ es un término político, diplomáticamente no es usual en la diplomacia parlamentaria, en la diplomacia parlamentaria ni en el derecho internacional público, entiendo que es un ‘término’ más bien político”, expresó el exgobernador de Zacatecas.

Además, reiteró ante los cuestionamientos que el Senado, en su papel de vigilante de las relaciones del país con el mundo, y la cancillería mexicana se dedicarán a hacer el trabajo que les correspondes, aunque, dijo, respetarán en todo momento la decisión que tome el Ejecutivo.

Sobre ese mismo tenor, sentenció que la “pausa” es simplemente en razón de las empresas españolas que están trabajando en México, es decir, que el presidente expresó no querer tener una relación estrecha con éstas hasta que se comprometan a respetar la legalidad, respecto del funcionamiento del Estado mexicano.

Ricardo Monreal aceptó que el Senado y la SRE tendrán que trabajar en conjunto para entender el término de "pausa" que propuso AMLO (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Finalmente, reiteró que el polémico término no existe en la jurisdicción mexicana ni en el derecho internacional público ni en las relaciones internacionales; no obstante, explicó que, quizá, podría tratarse de una expresión para disminuir la “intercomunicación” con la nación ibérica.

“Es un término político que, quizá, lo que deseaba expresar el presidente es que mantendrá una relación de cercanía, pero también de no tanta intercomunicación con España, es lo que creo, pero este término ‘pausa’ en el derecho internacional y en el derecho diplomático está ausente”

AMLO sugirió una pausa en las relaciones entre México y España (Foto: Presidencia de México)

Y es que todo se desató la mañana de este miércoles 9 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel sugirió “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con España, luego de exponer irregularidades que presuntamente tienen algunas empresas energéticas españolas, mismas que fueron perpetradas en sexenios pasados dentro de territorio nacional.

“Necesitamos un respiro […] Es nada más irnos despacio, darnos una pausa. Nos conviene una pausa por un tiempo”, comentó desde Palacio Nacional.

El mandatario afirmó que, en el hipotético de llevarse a cabo dicho receso, sería con el objetivo de que “no nos vean como tierra de conquista” y, por lo tanto, no continúen los desfalcos en el territorio nacional.

